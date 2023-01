Jesi, l’IIS Galilei organizza un convegno per “esplorare nuovi orizzonti”

JESI – “PCTO: esplorare nuovi Orizzonti. Dal Progetto K.I.S.S. allo sviluppo di competenze trasversali nelle scuole di Goyang Sud Korea”. Questo è il titolo del convegno in programma il prossimo 10 gennaio 2023 a Palazzo dei Convegni (Jesi – Corso Matteotti, 19), dalle ore 10 alle ore 12.

Il programma del convegno sarà il seguente:

Saluti del vicesindaco di Jesi prof. S. Animali

Il piano strategico dell’internazionalizzazione a cura del DS L. Frati

Saluti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Dott. Marco Ugo Filisetti

Introduzione al progetto K.I.S.S. a cura della prof.ssa A. Colasanti

L’esperienza di job-shadowing nelle scuole di Goyang a cura della prof.ssa M. Ferretti

L’esperienza di PCTO delle studentesse nelle scuole di Goyang: E. Chiariotti, A. Altaripa, D. Galassi, Z. Catani

L’evento rientra tra le attività del progetto KISS dell’I.I.S. Galilei di Jesi, un accordo di partenariato con il liceo Jeohyeon High School di Goyang nella Corea del Sud nell’ambito del progetto triennale K.I.S.S. (Korea and Italy Schools and Students).

«Il progetto, unico nel panorama scolastico italiano – spiegano le insegnanti Alessia Colasanti e Monica Ferretti -, è nato nel 2020 dalla volontà di promuovere il processo di internazionalizzazione del nostro istituto. Il progetto prevede attività di scambio tra i due istituti attraverso attività on line e in presenza con l’obiettivo di offrire ai giovani la possibilità di fare una conoscenza diretta della realtà coreana, anche grazie ad esperienze di mobilità internazionale. Il progetto del Galilei ha incontrato l’interesse dell’Ambasciata italiana a Seoul e dell’Istituto Italiano di Cultura di Seoul che hanno sostenuto la costruzione del partenariato. A questo proposito ad Agosto 2022 Il Dirigente Luigi Frati e la professoressa Monica Ferretti e quattro studentesse del progetto hanno potuto visitare la sede dell’Istituto italiano di cultura a Seoul e incontrare la direttrice dott.ssa Michela Magrì. L’obiettivo è disseminare quanto di positivo la scuola e le studentesse hanno potuto maturare da questo scambio interculturale in termini di competenze e di visione del mondo. Le studentesse hanno svolto per 15 giorni una esperienza di PCTO nelle scuole di Goyang di diversi ordini e gradi, insegnando la cultura italiana, utilizzando come lingua veicolare la lingua inglese».

A fine Gennaio 2023, l’IIS Galilei ospiterà una delegazione di docenti coreani coinvolti nel progetto KISS, interessati ad approfondire la conoscenza del territorio e del sistema scolastico italiano. Durante la visita verrà ufficialmente rinnovato l’accordo tra le due scuole per gli anni futuri.