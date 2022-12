Idromarche Team, pulizia e igiene pedalano da Campioni

Due sedi fra Monte San Vito e Civitanova, oltre 13mila clienti. Dalla consulenza all’assistenza, un servizio completo nel fornire macchine, impianti e prodotti per ogni tipo di ambiente, dagli industriali ai domestici. Forti di uno spirito di squadra in azienda e sulla bici…

MONTE SAN VITO – Dai grandi ambienti industriali e commerciali fino a quelli domestici. Dai locali di pubblica fruizione agli spazi privati. Con una offerta a tutto campo per ciò che riguarda pulizia e igiene, che mette a disposizione, e ritaglia su misura del cliente, un servizio completo nella fornitura di macchinari, attrezzature e prodotti top del settore. È tutto questo Idromarche Team Srl, azienda a socio unico – Ernesto Sopranzetti – che dal 2013, quando la precedente Idromarche presente sul mercato sin dagli anni ’80 del secolo scorso è stata rilevata, è garanzia di affidabilità, competenza e qualità in un ambito cruciale, ieri e sempre più oggi. Per una platea attuale di oltre 13mila clienti in tutte le Marche e anche nelle regioni vicine.

Due sedi, la principale a Monte San Vito e la seconda aperta dal 2020 nella Zona Industriale A di Civitanova, così da coprire con tempestività l’intero territorio regionale. Una squadra di quindici persone, «affiatata, giovane ma di esperienza» la definisce Ernesto Sopranzetti. Idromarche Team «è in costante crescita e sviluppo – spiega Sopranzetti – grazie a loro e alla elaborazione di nuove idee sempre più efficaci e rivolte a soddisfare i bisogni dei clienti».

Ernesto Sopranzetti

Clienti che in Idromarche Team trovano, ed è il punto di forza e distintivo, un rapporto che va oltre i puri e semplici vendita o noleggio, sia a lungo sia a breve termine, di macchine, impianti e prodotti per la pulizia, anche con servizio di dimostrazione. Ma comincia già prima, con la consulenza e i sopralluoghi gratuiti per visionare problematiche e esigenze e andare incontro ai bisogni. E prosegue poi, con la formazione all’uso dei macchinari alla consegna e l’assistenza e riparazione, in filiale ma anche raggiungendo l’utenza sul posto con le “officine mobili” aziendali. Insomma Idromarche Team aiuta chi la contatta a comprendere e definire ciò di cui ha bisogno, lo fornisce, ne garantisce qualità e funzionamento.

«Vendita, noleggio e riparazione di macchinari e di attrezzature, associati alla commercializzazione dei migliori prodotti per la pulizia industriale e domestica, sono il core business dell’azienda – riepiloga Sopranzetti – precisione, correttezza, rispetto e attenzione all’ambiente rappresentano i caposaldi e principi che contraddistinguono l’azienda stessa e il personale. Idropulitrici, lavapavimenti, spazzatrici, aspiratori, sabbiatrici, pulizia criogenica, raffrescatori, sono solo alcune delle soluzioni e dei prodotti che siamo in grado di offrire. Poi c’è il fiore all’occhiello: il servizio di assistenza, effettuata con tempestività e professionalità sia presso le officine delle due sedi che direttamente dal cliente, grazie ai sei furgoni attrezzati che girano quotidianamente tutte le Marche e le zone limitrofe, e consentono di dare risposte veloci e consegne puntuali».

Da diversi anni inoltre Idromarche Team si occupa con successo anche di progettare e realizzare impianti di raffrescamento, impianti centralizzati di aspirazione e di idropulizia chiavi in mano. «Effettuiamo sopralluoghi, progetti tecnici e realizzazioni sul posto, con le migliori soluzioni e garantendo la piena soddisfazione dei clienti» evidenzia Sopranzetti.

Il tutto trattando marchi come Karcher, IPclening, Comac, Adiatek, Delfin, Unger, Master, Ghibli & Wirbel, Pramac, tutti senza bisogno di presentazione nel campo della pulizia e noti per affidabilità, serietà ed efficienza. Lavorando di squadra come Idromarche Team fa da sempre anche nello sport. «Sponsorizziamo da anni un team di ciclismo dagli oltre cento tesserati – spiega orgoglioso Sopranzetti mostrando le bici che fanno capolino in azienda – un impegno non indifferente che vivo anche in prima persona, da appassionato storico».