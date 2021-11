A Jesi nasce I-Labs Industry, il primo laboratorio marchigiano per ricerca e formazione sull’industria 4.0 – VIDEO

Dalle parole ai fatti concreti importanti per lo sviluppo dell’imprenditoria marchigiana in questo momento sicuramente non semplice. È stato inaugurato a Jesi i-LABS Industry, il primo laboratorio marchigiano per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione sul tema industria 4.0.

Deve essere chiarito cosa significa industria 4.0. È un nuovo modo di fare impresa in cui cambiano in primo luogo le macchine, non più semplici esecutrici di un processo, ma interconnesse e capaci di comunicare elettronicamente utilizzando la rete. Con il termine i-Labs si identificano le Piattaforme Tecnologiche della regione Marche: grandi progetti di ricerca collaborativa, sviluppo e innovazione di portata strategica per favorire la crescita economica e la competitività del Sistema Marche, attraverso la collaborazione sinergica, efficace e stabile tra il mondo accademico e imprenditoriale, favorendo contaminazione e condivisione di conoscenze soprattutto verso le piccole e microimprese.

All’inaugurazione erano presenti il vice-presidente della Regione Marche Mirco Carloni da remoto, il sindaco di Jesi Massimo Bacci, il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, il rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari e l’amministratore delegato del Gruppo Filippetti, Micol Filippetti.

Il laboratorio sorge in un immobile messo a disposizione dal Comune di Jesi che ha voluto fortemente che questa iniziativa si sviluppasse in città, tenuto conto delle caratteristiche distintive dell’imprenditoria manifatturiera jesina. Al suo interno ricercatori, imprese e tecnologie convivono per sviluppare, applicare e condividere soluzioni uniche a miglioramento dei sistemi di produzione, al fine di garantire una rapida evoluzione verso i paradigmi dell’industria 4.0. In funzione robot di produzione di varie case produttrici, alcuni dei quali sono in grado di lavorare accanto agli uomini, dato che rispettano particolari requisiti di sicurezza. In questo modo si semplificano sensibilmente la condivisione dell’aria di lavoro con l’operatore e, in alcuni casi, la cooperazione fisica con il robot nello svolgimento di un determinato compito.

Sostenuto da un finanziamento triennale della Regione Marche, con l’assessore Carloni che alla cerimonia inaugurale ha inviato un saluto in collegamento video, coinvolge 23 soggetti pubblici e privati tra cui la Politecnica delle Marche e l’Università di Camerino. Sono già stati installati 5 robot collaboratori e altri 3 lo saranno a breve, coprendo l’offerta tecnologica dei più importanti costruttori internazionali: queste macchine sono in grado di lavorare fianco a fianco con gli operatori umani, superando l’antica dicotomia tra l’impiegare operatori umani o automatizzare la produzione. Secondo la stessa logica molto presto è previsto l’arrivo di un sistema di produzione in linea con elevate caratteristiche di automazione e connettività e sono già disponibili supporti tecnologici di realtà virtuale ed aumentata, per facilitare il lavoro di esseri umani che si trovino “immersi” in realtà produttive complesse. Infine, appena sarà disponibile la connessione veloce in fibra ottica, potranno partire tutti i servizi basati sulle tecnologie digitali.

L’investimento si inserisce pienamente nella strategia nazionale delineata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il laboratorio – è stato ribadito nella semplice cerimonia di inaugurazione – vuole essere un polo di innovazione capace di attivare una collaborazione sinergica, efficace e stabile tra il mondo accademico e quello imprenditoriale sulle tecnologie abilitanti per la produzione flessibile e personalizzata, secondo i paradigmi del precedente piano Industria 4.0 ed ora ribaditi dal nuovo piano territoriale nazionale di transizione.

Saranno anche effettuati nel laboratorio dei corsi di formazione delle aziende, per l’utilizzo degli stessi robot e sulle più moderne tecnologie di realtà aumentata virtuale e comunque di grande modernità. Insomma da Jesi un messaggio positivo per tutta la regione, verso la tecnologia applicata 4.0 in grado di fornire sostegno all’evoluzione tecnologica applicata all’industria.