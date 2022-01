Hub vaccinale alle palestre Zannoni: 911 vaccini, giornata memorabile per la Cri di Jesi

JESI – «Una giornata memorabile per la storia della Cri di Jesi». Così il presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Jesi dottor Francesco Bravi descrive la giornata straordinaria di vaccinazione organizzata ieri presso le palestre di via Zannoni, in collaborazione con il Comune di Jesi e la Asur. Una giornata in cui, grazie a un’efficiente macchina organizzativa, si è riusciti a somministrare 911 vaccini alla popolazione, sopperendo anche a quei tempi di prenotazione troppo lunghi e alle difficoltà di chi invece non era riuscito a prenotarsi. Un bel passo avanti nella lotta alla diffusione del Covid-19.

L’Hub vaccinale della Croce Rossa di Jesi alle palestre di via Zannoni

«Ringrazio sentitamente tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita della giornata vaccinale – dice il presidente della Cri di Jesi dottor Francesco Bravi – è stata una giornata faticosa ma memorabile per la storia della Cri di Jesi. Non la prima, ma quella che ha dato i risultati migliori, perché è stata organizzata con estrema attenzione dallo staff dirigenziale del Comitato. Ogni dettaglio è stato scrupolosamente pianificato, a iniziare dalla logistica fino alla formazione di un’ottima squadra di operatori che si sono alternati nel corso della giornata: 7 medici e 7 infermieri e circa 50 volontari che, a vario titolo, hanno fornito un valido supporto ai vaccinatori e agli utenti. Grazie a questa minuziosa organizzazione – aggiunge il presidente visibilmente soddisfatto – tutti coloro che si sono presentati all’Hub sono stati letteralmente “accuditi” dai nostri volontari che con gentilezza e competenza li hanno assistiti in tutto il loro percorso vaccinale, dall’accoglienza all’accettazione, dal disbrigo delle pratiche burocratiche alla necessaria sosta post-vaccinale. Un processo che si è svolto in un ambiente riscaldato e reso confortevole dalle sedute predisposte, ma soprattutto senza lunghe code all’ingresso».

Operatori e volontari della Cri nell’Hub vaccinale di via Zannoni

Ottima la risposta della popolazione, accorsa numerosa. Sono state somministrate complessivamente 911 vaccinazioni. Grande riscontro degli utenti, soprattutto, per l’accoglienza e per la risoluzione di problemi personali scaturiti da difficoltà di comunicazione con l’Asur, di prenotazioni troppo lontane nel tempo o di problemi legati al mancato aggiornamento del green pass.

Soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento è stata espressa anche dal presidente regionale della Cri Marche Andrea Galvagno e dall’assessore Maria Luisa Quaglieri, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza la stima e la gratitudine verso il Comitato di Jesi che, ancora una volta, ha dimostrato la sua sensibilità ai problemi della popolazione del territorio in cui opera.