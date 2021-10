Halloween, caccia alle zucche e alla “Nera Signora di Morro d’Alba”

Iniziative per grandi e piccini nella domenica di Halloween. In programma anche il reading "La nera signora di Morro d'Alba"

MORRO D’ALBA – Sarà un weekend da brividi quello ormai alle porte nel suggestivo paesino della Lacrima. Halloween, la notte delle streghe, si accende domenica 31 ottobre con iniziative per grandi e piccini grazie alla sinergia tra il Comune, il Museo Utensilia e le associazioni del territorio.

Dalle 15 alle 18,30 appuntamento con “Halloween al Museo”, la tradizionale festa dedicata ai bambini che, accolti da figuranti, potranno divertirsi con la caccia alle zucche, la risoluzione di indovinelli ed enigmi nelle sale del Museo Utensilia, dove gli strumenti della cultura mezzadrile saranno il tema delle domande. All’esterno, lungo il camminamento di ronda La Scarpa, si potranno incontrare la Truccabimbi Misteriosa, assistere alle letture con la Strega, partecipare al laboratorio di lettura in collaborazione con la Biblioteca locale e un Nutella Party, a cura dell’associazione “Insieme si può fare”. Lungo il camminamento di ronda si aprono delle porte misteriose. Una è abitata dalla Strega del Castello, esperta fattucchiera che trasforma i bambini cattivi in bambini buoni. L’altra stanza è uno spazio dedicato al padre del genere horror Edgar Allan Poe. Gli oggetti che ritroviamo all’interno parlano di lui, della sua vita, delle sue passioni, ma in tutto il percorso esterno e nelle stanze museali, alcuni oggetti sono ispirati ai titoli dei suoi racconti. Sarà un divertente gioco per grandi e bambini quello di ritrovarli tutti.

L’ingresso al Museo Utensilia e alle attività in esterno (compresa la merenda) è di 3 euro a bambino, gratuito per gli accompagnatori. Tutti i bambini partecipanti riceveranno un gadget in dono. Per l’ingresso al museo e nelle stanze dove si svolgono altre attività è necessario il green pass. Poi in serata, la notte più oscura dell’anno pensata per un pubblico adulto, ha un riverbero ancora più fosco con il Live reading dell’orrore “La Nera Signora di Morro d’Alba”, dove il pubblico è parte della storia.

Ideato dallo scrittore Alessandro Morbidelli e letto ed interpretato da Stefano Vecchi, Lucia Olivi e Francesca Rossetti, lo spettacolo si svolge presso l’Auditorium Santa Teleucania, una chiesa sconsacrata del 1670, per due rappresentazioni successive alle 22 e alle 23 di domenica 31 ottobre. Un brindisi di vino Lacrima, riservato ai partecipanti, concluderà entrambe le rappresentazioni. L’ingresso è gratuito, ed è necessario il green pass. Anche in questo caso i posti sono limitati, ed è consigliata la prenotazione al 328 5487491 (Assessorato Cultura e Turismo).

Per la speciale serata di questa edizione di Halloween 2021, a partire dalle ore 21, inizierà un affascinante viaggio nell’ombra. Il Camminamento di ronda la Scarpa sarà illuminato da candele e risuonerà una raffinata playlist horror, ispirata al racconto dello spettacolo serale. La musica e la rarefatta illuminazione, renderanno la passeggiata notturna un’esperienza del tutto inedita per quanti avranno il piacere di avventurarsi in un viaggio tra sogno e mistero, immersi nelle ombre della notte. L’ingresso è libero, senza green pass.