Halloween 2022, itinerari da paura! Feste, appuntamenti, degustazioni e giochi

Conto alla rovescia per la festa del brivido! Dopo due anni davvero spaventosi per via della pandemia, adesso si gioca col brivido di streghe, folletti, mostri e zombie per il ritorno delle feste di Halloween. Un po’ su tutto il territorio iniziative per grandi e piccini. Vi proponiamo un itinerario degli appuntamenti più sfiziosi. Ad Ancona, bambini super coraggiosi si prepareranno per la “Caccia al fantasma” al Parco del Cardeto (domenica pomeriggio) sfidando mostri, azzeccando indovinelli e scovando gli indizi per tentare di sfuggire al terrificante fantasma. Mentre in piazza del Papa, Halloween si accende anche al locale “Amarillo” lunedì sera tra cocktail da brividi, fantasmi e streghe. A proposito di zucche… famosissime in questo periodo sono le protagoniste dell’appuntamento promosso da Coldiretti Marche. Un Halloween con i contadini per far conoscere ai bambini le famose zucche arancioni che vedono spuntare su finestre e cortili. Conoscere la zucca, giocarci e intagliarla per Halloween e scoprirne la bontà: è una lezione bella quanto insolita quella cui hanno partecipato sabato gli alunni della quarta classe della scuola primaria Dante Alighieri di Collemarino, accolti al Mercato Dorico di Campagna Amica nel corso dello Zucca Day, festa a tema che ha caratterizzato la struttura di via Martiri della Resistenza. I bambini hanno giocato con i colori e poi con la zucca insieme a Maila Camilletti che ha realizzato per loro una lanterna di Halloween.



Suggestivo l’appuntamento con Halloween al Comune di Morro d’Alba, tra musiche, illuminazioni ad hoc e tanti personaggi da paura. Zucche illuminate e ragnatele, streghe e fattucchiere spuntano nel suggestivo borgo da lunedì con “Halloween al Museo”, attività sia alla biblioteca, che al Museo Utensilia e per le vie del centro storico (dalle 15,30) anche a misura di bambino. Sul camminamento di ronda La Scarpa si aprono delle misteriose porte: una abitata dalla Strega del castello, esperta fattucchiera capace di trasformare i monelli birbanti in bambini buoni; l’altra è dedicata al padre del genere horror Edgar Allan Poe con oggetti evocativi dei suoi più celebri racconti. Poi letture, degustazioni di vino Lacrima doc e spettacoli.

Anche Castelferretti si riscopre capitale di Halloween: appuntamento lunedì in piazza della Libertà e piazza Albertelli con fantasmi, zombie e vampiri. La Festa di Halloween, organizzata dal Comune di Falconara in collaborazione con i commercianti della frazione, lunedì già dal pomeriggio (ore 15,30) vedrà momenti da brivido con il concorso “La Zucca più terrificante”, le magie di Mago Zeppola e musiche da film horror. Ci saranno stand di caramelle e zucchero filato, gli “animaletti cavalcabili di peluche”, che camminano alla velocità di quattro chilometri orari, e musica terrificante. A Camerano è “Halloweew”, lunedì dalle 16,30 in piazza Roma con stand di dolciumi e un suggestivo spettacolo di danze aeree della compagnia Revolè. Un Halloween a ritmo di danze anche nei locali del territorio: al “Miami” di Monsano lunedì sera serata “Miami teenagers halloween fabulous party” con dj Jad from Articolo31 per un gigantesco party 100% anni 90; al Mamamia di Senigallia è “Random Party-un Halloween a caso” mentre al “Melaluna” di Castelfidardo il “Big party di Halloween” firmato E20 divertenti.

L’appuntamento di Coldiretti per far conoscere la zucca



A Montemarciano lunedì la “Festa degli Spauracchi”, appuntamento dalle ore 16 presso la pista di pattinaggio e i giardini limitrofi alla piazza del Vecchio Acquedotto di Marina, con una festa a suon di musiche spettrali, giocolieri, castagne, vin brulè. Un evento promosso dal Comitato Carnevalesco. A 𝗖𝗼𝗿𝗶𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼, la “Capitala italiana di Halloween” dopo lo stop per la tragedia della Lanterna Azzurra e della pandemia, torna la tradizionale Festa delle Streghe. Una delle feste a tema più belle di fama nazionale, con i vicoli e le piazze magicamente addobbati di zucche, fantasmi e presenze inquietanti. L’edizione numero 23, al via fin al 31 ottobre, porterà per le strade e i vicoli del suggestivo borgo eventi con spettacoli, artisti di strada, animazione e laboratori per bambini, il celebre tunnel della paura, concerti e dj set nelle taverne e l’immancabile concorso per eleggere “Miss Strega”.

A Gradara è “Halloweekend”, un terrificante programma di eventi fino al 1 novembre per accogliere i più temerari fra le mura del Castello di Paolo e Francesca. Itinerari per grandi e piccoli, mercatini spaventosi e buon cibo, ma anche percorsi teatrali itineranti, letture animate e visite guidate per diverse fasce d’età. Fra le novità di quest’anno, un Horror Show con la Famiglia Addams e i suoi orrifici amici. A Fano, domenica 30 ottobre alle ore 16,30 il Museo Archeologico e la Pinacoteca del Palazzo Malatestiano organizzano visite e laboratori per famiglie dedicati al tema di Halloween. I bambini potranno svolgere le attività gratuitamente accompagnati da un adulto pagante il prezzo normale del biglietto di ingresso. Senigallia ospita invece la prima edizione di “HalloWine” in collaborazione con Slow Food Senigallia e Slow Food Marche. Appuntamentodomenica 30 ottobredalle 17.30 alle 22. Il progetto HalloWine trae spunto dalla volontà di voler ripartire dopo la tragedia dell’alluvione del 15 settembre, coinvolgendo le attività del Foro Annonario e le attività limitrofe, così da abbracciare tutte le realtà e promuovere, grazie alla partnership di Slow Food Senigallia, Slow Food Marche, la politica del buono pulito e giusto, dei piccoli produttori. L’evento è organizzato con la collaborazione de Senigallia Wine Festival, il patrocinio del Comune di Senigallia e la presenza preferenziale delle cantine aderenti F.I.V.I. HalloWine si svolgerà nella suggestiva location del Foro Annonario di Senigallia, e nella Ex Pescheriacosì da garantire lo svolgimento dell’evento anche in caso di brutto tempo. All’iniziativa partecipano oltre 25 cantine in una location favolosa, il Foro Annonario della città, parte del ricavato raccolto durante HalloWine verrà donato ad una delle cause che farà riferimento all’alluvione. Inoltre durante l’evento sarà predisposto un contenitore per raccogliere donazioni spontanee, che andranno a sommarsi al totale finale.

Halloween a Corinaldo