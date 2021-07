GZ 19 Padel, Gianluca Zambrotta insieme al Mondo di Scimpa per un nuovo format sportivo

JESI – Gianluca Zambrotta e il Mondo di Scimpa presentano il nuovo progetto sportivo denominato ”GZ 19 Padel”, frutto dell’amicizia tra Fabiana Meschini e Luca Allegrini, titolari dell’azienda jesina leader europea nell’ideazione e progettazione di family entertainment e kids experience, e il campione del mondo 2006. Da questo legame, Scimpa ha ideato in team con Valentina e Gianluca Zambrotta un format sportivo unico nel mondo del padel.

Il progetto, che porta le iniziali di Gianluca Zambrotta e il suo numero di maglia della Nazionale di calcio, è volto a coinvolgere tutti, giocatori professionisti e amatoriali, nella nuova adrenalinica disciplina con una serie di clinic di perfezionamento per esperti, tornei e Academy per bambini e adulti. GZ19 Padel ha inaugurato il primo padel center a proprio brand il 18 luglio al Verdura Resort di Sciacca in Sicilia, un resort di lusso pluripremiato in Italia con l’installazione di cinque campi “GZ 19 padel – modello Gold” (due campi installati nel 2021 e tre campi nel 2022) gestito da due maestri argentini d’eccellenza “resident”, Fiama e Augustin Capitani, rispettivamente figlia e nipote del fuoriclasse della leggenda sudamericana Marcelo Capitani, a cui è affidata la parte tecnica del progetto GZ19 PADEL con il suo metodo d’insegnamento e academy unico al mondo.

L’opening con battesimo del primo padel center a brand GZ19 PADEL è avvenuto con importanti guest star dello sport, che si sono sfidate in una partita “RACCHETTA contro PALLONE”. I padellisti Marcelo Capitani e Omar Camporese hanno giocato in una partita demo contro i calciatori campioni del mondo, Gianluca Zambrotta e Simone Barone. Presenti all’opening anche il Presidente FIT Sicilia, Giorgio Giordano ed il consigliere delegato Sicilia Fit, Sez. Padel, Adriano Samatrice.

Gianluca Zambrotta e il Mondo di Scimpa per il padel

«Quando giocavo a Barcellona mi avvicinai al mondo del padel – sottolinea Gianluca Zambrotta – e sette anni fa portai questa disciplina in Italia realizzando il primo campo da padel a Como, la mia città, in quello che oggi è l’Eracle Sports Center. Con questo nuovo progetto il padel diventerà uno degli sport più giocati anche nei resort di ospitalità di lusso». Dal Verdura Resort, «parte così un progetto innovativo e coinvolgente che vedrà nel prossimo anno una rampa di lancio nel mondo dell’ospitalità di lusso italiana e non solo – dice Luca Allegrini, brand manager di GZ19 PADEL che ha gestito nella location siciliana tutte le operazioni pre-opening – Il progetto ha già a bordo amici di importanti brand internazionali come Volvo per la logistica Hybrid, Babolat sponsor tecnico, San Bernardo acqua, Fisiocrem e tanti altri amici pronti ad unirsi a GZ19 padel».

GZ19 PADEL si è affidata a due attori tecnici unici sul territorio italiano per la realizzazione dei campi a tema “Italia Campione del mondo” che si differenziano per le tre tipologie: bronze, silver e gold. «Monteremo i manti Limonta Sport, fornitori ufficiali del Wold Padel Tour – dice Gianluca Zambrotta – ed avremo i loro speciali sottotappeti performanti posti sotto al manto sintetico al fine di ridurre al massimo il rischio di danni e lesioni ai giocatori e garantire prestazioni sportive ottimali, ed in linea eco/green/friendly con il resort scegliendo il manto “top” in erba sintetica ecologica e riciclabile a fine vita».



«Gianluca Zambrotta è da cinque anni il capitano delle sport/experience Academy per bambini – spiega Fabiana Meschini, Ceo del Mondo di Scimpa – e visto il crescere il mondo del padel abbiamo scelto di portare un format sportivo all’interno degli hotel di lusso dove operiamo da anni per la creazione e gestione di aree kids. GZ 19 Padel è la giusta proposta sportiva rivolta a incentivare gli appassionati attraendo un nuovo target leisure-sport. Il padel, infatti, è decisamente lo sport del momento che sta conquistando migliaia e migliaia di sportivi registrando il trend di crescita più rapido al mondo e anche in Italia i numeri sono da record: da 50 campi nel 2016 a più di 2000 campi attuali e oltre 100 mila appassionati».

Gianluca Zambrotta e il Mondo di Scimpa per il padel

Altra, e non certa secondaria, la mission che si è voluta dare GZ19 PADEL nel mondo del bambino con kids-academy da praticare sull’intero territorio nazionale all’interno dei tantissimi sport padel center con la supervisione del maestro Marcelo Capitani.

Gianluca Zambrotta, Il Mondo di Scimpa e Marcelo Capitani, professionisti in settori diversi uniti per una nuova avventura che vuole abbracciare il fenomeno del padel con una mission ben mirata: portare sul territorio europeo un format sportivo unico e performante nella nicchia di mercato scelta con l’intento di far diventare il brand un caposaldo riconoscibile da chiunque pratichi lo sport del padel.