Jesi, grande commozione per l’ultimo saluto al preside Sapio

JESI – Toccante saluto, oggi pomeriggio alla chiesa di San Pietro Martire a Jesi per il preside Biagio Sapio, originario di Carosino (provincia di Taranto) e jesino d’adozione.

Il preside Biagio Sapio

Sapio, 80 anni, è stato stroncato da una malattia, contro cui combatteva da circa due anni e che non gli ha lasciato purtroppo scampo. Si è spento domenica pomeriggio all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi dove era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni.

Lascia nel dolore la moglie Maria Sebastianelli e i figli Alessia con Paolo e Luca (presidente della Asd Largo Europa di Jesi) con Marianna.

Dirigente scolastico molto apprezzato per le doti umane e la grande capacità di ascolto, ha prestato servizio all’istituto comprensivo Chiaravalle-Monte San Vito di via Paganini. Il mondo della scuola chiaravallese condivide il lutto e si stringe affettuosamente alla famiglia Sapio. Presente alla cerimonia funebre, tra i parenti, gli amici e i collaboratori, una rappresentanza della squadra Largo Europa in divisa e parte della dirigenza per mostrare vicinanza a Luca in questo momento di grande difficoltà.

Il feretro, all’uscita dalla chiesa, è stato salutato da un lungo applauso. Al termine della funzione, le onoranze funebri David Icof che hanno curato gli aspetti della cerimonia funebre, hanno provveduto alla traslazione al cimitero comunale di Carosino, dove la salma verrà tumulata.