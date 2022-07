Jesi, la giunta Fiordelmondo si riunisce per la prima volta. «C’è una bella energia»

JESI – Buona la prima. Esordio in Comune per la nuova giunta guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Un confronto lungo e partecipato che è servito per iniziare a organizzare il lavoro e fare il punto sulle questioni più impellenti, a partire dal mini cartellone di Jesi Estate che l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli sta tentando di allestire in sinergia con sindaco, assessori e forze di maggioranza.

«È stato un momento importante, l’avvio “ufficiale” dei lavori – dice il sindaco Lorenzo Fiordelmondo -. Ci siamo confrontati sulle cose da fare, affrontando gli argomenti aperti. Fra questi, l’allestimento di un mini cartellone di Jesi Estate e, immediatamente a seguire, la Notte Azzurra dello sport e le fiere di San Settimio. Non sarà semplice, di fatto partiamo da zero, ma c’è tanta buona energia. Stiamo iniziando a conoscere le meccaniche amministrative dei nostri rispettivi ruoli per maturare quell’esperienza che ci consentirà di affrontare tutte le sfide. È stato un incontro lungo e bello. Questa sarà la prassi».

La giunta è composta da Samuele Animali (Vice Sindaco e Assessore con delega in materia di Servizi Sociali, Politiche per l’Inclusione, Beni Comuni, Servizi Cimiteriali, Protezione Civile e Sport), Luca Brecciaroli (Assessore con delega in materia di Cultura, Eventi e Manifestazioni Culturali, Gemellaggi e Memoria Storica), Paola Lenti (Assessora con delega in materia di Bilancio, Patrimonio, Catasto e Demanio, Rapporti con gli Enti Partecipati del Comune e Società Partecipate), Conchita Mammoli (Assessora con delega in materia di Rapporti con il Mondo dell’Associazionismo, Partecipazione e Cittadinanza Attiva, Politiche per la Pace e l’Integrazione Multietnica), Emanuela Marguccio (Assessora con delega in materia di Politiche per l’Istruzione e Formazione, Politiche Giovanili e del Tempo Libero, Educazione Civica, Servizi Demografici e Statistici, Legalità Democratica, Progetti Europei, Commercio e Sportello Unico Attività Produttive), Valeria Melappioni (Assessora con delega in materia di Urbanistica, Mobilità Sostenibile, Lavori Pubblici, Politiche per l’Edilizia Residenziale Pubblica e Housing Sociale), Alessandro Tesei (Assessore con delega in materia di Ambiente e Turismo, Piano Energetico, Igiene Urbana, Segnaletica e Benessere Animale). Fiordelmondo ha trattenuto a sé le deleghe a Personale, Sviluppo Economico, Polizia Locale, Digitalizzazione, Uguaglianza di Genere e ogni altra materia non espressamente delegata.

Domani, intanto, 14 luglio, è prevista la prima seduta del nuovo consiglio comunale, con il discorso di insediamento del sindaco. L’avvocato Luca Polita verso l’elezione alla presidenza del consiglio comunale.