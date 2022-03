Giro d’Italia, Jesi chiede aiuto a Santarcangelo. E viceversa

Stretto l'accordo fra Polizie Locali per il reciproco rinforzo di personale in occasione di arrivo e partenza delle tappe del 17 e 18 maggio prossimi

JESI – Jesi chiama e chiede rinforzi, Santarcangelo di Romagna risponde. E viceversa. Nel segno del Giro d’Italia. Che il 17 maggio prossimo porterà sul traguardo a Jesi la sua decima tappa, in partenza da Pescara. Mentre il giorno dopo, 18 maggio, sarà a Santarcangelo di Romagna per la partenza della undicesima, diretta a Reggio Emilia. Occorre potenziare le rispettive Polizie Locali. Ed ecco che dalla Unione di Comuni Valmarecchia arriveranno per la tappa delle unità in aiuto a Jesi, che dal canto suo restituirà il favore 24 ore dopo.

Più nel dettaglio, saranno a Jesi, nel pomeriggio del 17 maggio, quattro unità della Polizia Locale Unione Valmarecchia per 6 ore ciascuno. E il 18 maggio, per lo stesso lasso di tempo, quattro unità della Polizia Locale di Jesi saranno a Santarcangelo di Romagna. Lo prevede l’accordo fra le due amministrazioni in vista del Giro.

«In occasione dell’arrivo e della partenza delle tappe del Giro d’Italia, vi sarà un notevole afflusso di persone e – si spiega – data la rilevanza dell’evento, sarà necessario potenziare i servizi di ricorrendo le particolari occasioni eccezionali previste dalle norme. Si ritiene necessario da ambo le parti avvalersi della collaborazione del personale appartenente ai rispettivi Corpi di Polizia locale attraverso lo scambio informativo di strumenti e di addetti».

L’accordo che verrà stipulato fra i Comandanti delle rispettive Polizie Locali stabilirà le modalità di impiego del personale e delle risorse strumentali che si renderà necessario utilizzare.