Jesi, Giovanni Grasso presenta “Il Caso Kaufmann”

JESI – “Il caso Kaufmann”. È il titolo del nuovo romanzo di Giovanni Grasso, consigliere per la comunicazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e direttore dell’Ufficio Stampa del Quirinale. Un racconto ambientato nella Germania degli anni ’30, che potrà essere approfondito martedì 8 settembre, ore 18, nella sala del Lampadario del Circolo Cittadino.

Ad invitarlo, l’associazione ImpAct, sodalizio giovanissimo e molto attivo nella divulgazione della cultura. Con lui, a discuterne, la giornalista Beatrice Testadiferro, direttrice del settimanale della Diocesi di Jesi, Voce della Vallesina.

Il romanzo tratta di uno stimato commerciante ebreo, vedovo e presidente della comunità ebraica di Norimberga – vittima, in quegli anni, della persecuzione nazista – che viene sconvolto da una lettera ricevuta dal suo migliore amico Kurt il quale gli chiede di prendersi cura della figlia Irene e di aiutarla a stabilirsi a Norimberga. Irene si presenta da subito come un raggio di sole a illuminare la vita di Leo. Ha vent’anni, è bella, determinata e tra i due si instaura un rapporto speciale fatto di stima, affetto, ma anche di desiderio. Però è ariana, e le leggi razziali stabiliscono che il popolo ebreo è nemico della Germania. L’odio, sapientemente fomentato dal governo nazista, entra pian piano nelle vite dei comuni cittadini e le stravolge. Diffidenza e ostilità prendono il posto di rispetto e stima. Gli sguardi si abbassano, i sorrisi si spengono. E quando anche la Giustizia, nelle mani dello spietato giudice Rothenberger, si trasforma in un mostro nazista, per l’onestà e la verità non ci sarà più scampo.

Giovanni Grasso assieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

L’autore, Giovanni Grasso, è un giornalista, scrittore e autore televisivo italiano, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica dal 2015. Studioso di storia del movimento cattolico in Italia, ha pubblicato diversi libri e ha partecipato, in veste di relatore, a numerosi convegni storici. È autore di documentari di carattere storico per Rai 3 e Rai Storia; laureato in Lettere moderne presso l’Università “La Sapienza”, è giornalista professionista dal 1989 e iscritto alla Stampa parlamentare dal 1991. Ha lavorato per La Discussione, per l’Agenzia Giornalistica Italia e nel 1992 è stato assunto al quotidiano Avvenire, come redattore politico parlamentare. Dal 1996 al 2001 è stato capo dell’ufficio stampa del presidente del Senato della Repubblica Nicola Mancino. Inoltre, ha ideato e promosso “I concerti di Palazzo Madama” nell’aula del Senato. Nel 2011, ha assunto l’incarico di portavoce del ministro della Cooperazione internazionale e dell’Integrazione Andrea Riccardi fino al 2013. Il 13 febbraio 2015 viene nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Consigliere per la stampa e la comunicazione e Direttore dell’Ufficio Stampa.

L’ingresso è vincolato alla prenotazione o tramite mail a info@associazioneimpact.it o per telefono (anche Whatsapp) al +39 3318229742. Posti limitati. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle misure anti-contagio.