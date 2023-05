Giovani, partecipazione e cultura dell’impegno: gli appuntamenti di JeSi Educa

JESI – Quattro giorni di appuntamenti, tre piazze coinvolte ma anche parchi, teatri e musei, per un calendario fatto di incontri, concerti, laboratori e momenti di riflessione. È il programma di JeSi Educa, dal 25 al 28 maggio prossimi, «una festa per tutte le età attraverso la quale si vuole riconoscere il ruolo centrale dell’educazione per garantire il ben – essere e il ben – vivere delle persone, per promuovere lo sviluppo sostenibile» dice a riguardo l’assessora a Istruzione e Politiche giovanili Emanuela Marguccio. «Per costruire – dice l’assessora alla Partecipazione Loretta Fabrizi – una cultura del volontariato, dell’impegno, della partecipazione».

Jesieduca 2023, le assessore Marguccio e Fabrizi

Si parte il 25 maggio con la presentazione del patto di lettura e del libro del professor Federico Batini sull’importanza della lettura ad alta voce condivisa, alle 16,30 a Palazzo della Signoria (prenotazione consigliata). Alle 21 al Il Piccolo la proiezione del film dei fratelli Taviani “Cesare deve morire” (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria).

Venerdì 26 in Comune (ore 9,30) la premiazione degli studenti-atleti del Panathlon. Alle 14,30 a Palazzo Pianetti l’incontro col direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini, Cristian Carrara, nell’ambito di Banco di Scena. Alle 21 alla chiesa di San Bernardo la presentazione del progetto fotografico “Cambiamento e Evoluzione” a cura del Circolo Ferretti.

Sabato 27 si entra nel vivo. Alle 10 (orario riservato alle scuole) e alle 17,30 a Palazzo della Signoria l’incontro con Claudio Sardo, curatore del libro “La saggezza e l’audacia” sulla eredità di David Sassoli, e Massimiliano Colombi (prenotazione consigliata). Alle 17 e alle 18 a Piazza Colocci rispettivamente i percorsi di educazione stradale della Polizia locale e la premiazione dei bambini aderenti al Piedibus (con partenza dai giardini pubblici alle 17). Alla chiesa di San Nicolò dalle 17 alle 19 “Ricicliamo insieme”, la mostra degli elaborati delle scuole sul tema a cura di Jesi Clean. In serata il clou musicale, con l’esibizione alle 21,45 in Piazza Federico II dei Confini di tela, “Senza ponti saremmo muri”, e gli interventi musicali nelle piazze del centro della scuola musicale Pergolesi.

Domenica 28 dalle 9,30 alle 12,30 dal Parco del Vallato “In giro per i parchi cittadini” (prenotazione obbligatoria). A Palazzo dei Convegni alle 17 “Con gli occhi di Lorenzo Milani, 100 anni dalla nascita” con la professoressa Marcuccini di Azione Cattolica; alle 18,30 “Cambiamo il mondo insieme, un bambino alla volta con Nicolò Govoni, a cura della Consulta delle nuove generazioni e dell’associazione ImpAct. Alle 18 a Palazzo della Signoria lo spettacolo di danza urbana che è anteprima del festival “Similitudini”. Previste inoltre visite guidate e attività nei musei.

Sabato e domenica dalle 17 alle 20 saranno in piazza Federico II gli stand e le attività delle realtà aderenti: Adra, Amnesty International, Anpi, Biblioteca Ragazzi, Live Hobby Arte Passioni, il Servizio territoriale Dipendenze Patologiche dell’Ast, Avis, Avulss, Azione Cattolica, i Comprensivi Federico II e Urbani, Cooss Marche, Cri, Fiab, Legambiente, Ludoteca comunale, Pro Loco Jesi, Unicef, Wwf Riserva Ripa Bianca, Vip Clown Vallesina. In Piazza Ghislieri sarà presente l’Orto del sorriso.