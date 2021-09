I giovani di JesiClean aprono le porte dell’associazione alle nuove adesioni

“Un piccolo gesto per una città più pulita” è il motto che ispira l'azione di JesiClean, un gruppo di giovanissimi animati dall'amore per la loro città e dalla voglia di renderlo un posto migliore



JESI- Porte aperte a Jesi Clean, l’associazione culturale e ricreativa, fondata da 9 giovani amici di Jesi, appena diplomati, che si sta adoperando per sensibilizzare i cittadini, soprattutto i ragazzi, sull’importanza della cura ambientale e la pulizia dei parchi. Dal 15 settembre il gruppo ha deciso di permettere a chiunque condivida i suoi ideali, i suoi obiettivi e ne appoggi i valori, di entrare a far parte dell’associazione.

«Abbiamo deciso di compiere questo gesto perché ci piacerebbe ampliare il numero degli associati, accogliere nuove idee, sentendo i pareri di tutta la popolazione, entrando ancor di più a contatto con loro, rendendoli parte attiva di JesiClean, facendoli diventare JesiClean», spiegano i fondatori.

«Poco meno di un anno fa nascevamo con un numero di 9 persone e meno di un anno dopo, apriamo le porte dopo le numerose richieste ricevute. Questo non può che renderci più che soddisfatti del nostro operato, oltre che a farci rendere conto di quanto siamo arrivati arrivati alla popolazione»

“Un piccolo gesto per una città più pulita” è il motto che ispira l’azione di JesiClean, un gruppo di giovanissimi animati dall’amore per la loro città e dalla voglia di renderlo un posto migliore. L’associazione culturale e ricreativa è stata fondata da Giacomo Mosca, Rebecca Mosca, Manuel Garofoli, Francesco Sebastianelli, Jacopo Bartolucci, Jacopo Montori, Natasha Coacci, Maria Sole Belardinelli, Alessandro Scolpati. Il loro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, soprattutto i ragazzi, sull’importanza della cura ambientale e la pulizia dei parchi, anche organizzando iniziative volontarie per andare a ripulire un parco, una strada o una piazza.

«Siamo animati dalla convinzione che l’unione fa la forza – aggiungono – quindi avere nuove forze all’interno della nostra squadra, grandi o piccoli che siano, senza alcun tipo di discriminazione, non può che farci piacere. Il nostro obbiettivo è quello di dare spazio e modo a chiunque decida di farne parte, di diventare parte della cittadinanza attiva, arricchendo ognuno di noi tramite idee e pensieri! Con l’iscrizione all’associazione, questa regalerà agli iscritti un bastone per la raccolta rifiuti targato JesiClean, utilizzabile tutti i giorni e la maglia ufficiale dell’Associazione.

Durante questa pausa estiva non siamo scomparsi, ne abbiamo fatto finta di non vedere ciò che succede a Jesi. Siamo sempre stati presenti, rispondendo ad ogni segnalazione ricevuta, aiutando come possibile chi ci chiedeva un consiglio o un parere. Doveroso l’aiuto datoci dalla nostra amica Francesca Orsini, che ci ha appoggiato fin dal primo momento in cui abbiamo pensato di aprire le porte. Abbiamo lavorato molto assieme per riuscire a raggiungere questo obbiettivo. Per aderire basta compilare la domanda di iscrizione, richiedibile sui social network alle pagine JesiClean, tramite email all’indirizzo jesiclean@gmail.com o al numero 3405421721».