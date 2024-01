Giorno della Memoria a Fabriano e Sassoferrato con incontri dedicati in particolare ai giovani

FABRIANO – A Fabriano si commemora il Giorno della Memoria con LabStoria che organizza, oggi 26 gennaio alle 15, un incontro nell’Aula consiliare del comune di Fabriano, nel Palazzo del Podestà. Questo appuntamento, aperto al pubblico, fa parte della seconda edizione del progetto “Un’ora di storia locale con LabStoria”, coincidente con la Giornata della Memoria. Interverranno il sindaco Daniela Ghergo e il presidente dell’Istituto Cervi Albertina Soliani. A seguire il Dirigente scolastico Giancarlo Marcelli e i docenti Serena Suadi, Antonella Mancini Biancini, Marco Galli e Jacopo Quirini, presenteranno il documentario storico «Visita ad Auschwitz con gli studenti dell’Itas Vivarelli di Fabriano a. s. 1998-1999», offrendo un importante spunto di riflessione e discussione. «L’Istituto Cervi, con la sua storia e il suo impegno nel campo della memoria e della resistenza – dichiara il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo – rappresenta un importante e prestigioso interlocutore per presentare ai ragazzi e alla cittadinanza il tema della memoria. Fondato in memoria della famiglia Cervi, simbolo della lotta antifascista, l’Istituto è un baluardo nella difesa dei valori di giustizia e libertà, promuovendo attivamente la conoscenza e lo studio della storia contemporanea. Ringrazio la Presidente Albertina Soliani, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente nazionale dell’Anpi, per aver accettato il nostro invito volto a ricordare e riflettere in occasione della Giornata della Memoria. Il comune di Fabriano, attraverso la collaborazione con l’Istituto Cervi e l’organizzazione dell’evento, ribadisce il suo impegno nel mantenere viva la memoria storica, fondamentale per garantire una società più consapevole e resiliente, ancorata ai valori dell’antifascismo», ha concluso il Primo cittadino fabrianese.

Sassoferrato

Il comune di Sassoferrato organizza un evento in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Sassoferrato, alle ore 16 di domani 27 gennaio nella Sala Convegni di Palazzo Oliva in Piazza Matteotti. Dopo il Saluto del Sindaco Maurzio Greci e delle Autorità presenti, saranno protagonisti gli alunni della classe 5^A t.p. Brillarelli e della classe 3^A Secondaria Bartolo da Sassoferrato impegnati nella presentazione dei lavori di ricerca storica che, sotto la guida rispettivamente delle insegnanti Emanuela Micheletti-Laura Franciolini-Silvia Francucci-Laura Montecchiani e della docente Prof.ssa Silvestro Chiara, hanno prodotto degli elaborati oggetto di selezioni e premiazioni. La ricerca storica e la realizzazione di un diario dal titolo “I sentieri della salvezza”, realizzato dalla classe 5^A t.p. Brillarelli sono stati infatti recentemente premiati dalla Regione Marche all’Interno del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah” indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il tema portante tratta la vicenda umana dell’artista ebraico Albert Alcalay che dopo l’invasione della Slovenia cercò rifugio nei territori sassoferratesi. Il lavoro della classe 3^A Secondaria Bartolo da Sassoferrato ha visto i ragazzi impegnati nella realizzazione di un e-book “Il sentiero di Antonietta” incentrato sulla storia di una partigiana della resistenza sassoferratese Antonia Bianchi ancora vivente e del suo contributo per la libertà. L’elaborato è stato premiato all’interno del concorso regionale “Sulle vie della parità nelle Marche” concorso indetto dall’Osservatorio di Genere, dall’Università di Camerino e dall’ Ambito Territoriale Sociale 15-Macerata. La classe è stata premiata ad ottobre 2023 presso il dipartimento di Scienze della Formazione all’Università Roma Tre di Roma.