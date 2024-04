Giorno Liberazione a Fabriano, Sassoferrato e Cerreto d’Esi: cortei e deposizioni corone d’alloro

FABRIANO – Festeggiamenti per il Giorno della Liberazione a Fabriano, Cerreto D’Esi e Sassoferrato tra cortei e deposizione di corone d’alloro in memoria dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Si parte da Fabriano alle 8:30 del 25 aprile con la deposizione corone d’alloro presso i cippi commemorativi di: Bivio di Nebbiano – San Donato – Stazione FS di Albacina – Vallina. Alle 9:30, commemorazione alla Loggia dei Caduti della Resistenza al Cimitero di Santa Maria di Fabriano, quindi alle 10:30 la Santa Messa celebrata presso la Chiesa di San Venanzio. Successivamente, la formazione del corteo e deposizione delle corone d’alloro presso il Loggiato San Francesco, al Monumento ai Caduti di tutte le guerre e al Monumento alla Resistenza, presso il quale si svolgerà la celebrazione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia con l’intervento del Sindaco Daniela Ghergo e del presidente dell’ANPI sezione di Fabriano. Nel pomeriggio, alle 17:30, il concerto del Corpo Bandistico Città di Fabriano ai Giardini del Poio. Sempre a Fabriano, ma ieri, in occasione dell’80° anniversario dell’uccisione, 22 aprile 1944, del Dottor Engles Profili, medico dei poveri, partigiano, antifascista, protagonista della Resistenza fabrianese, il figlio Vincenzo Profili, medico, ha voluto rendere omaggio al padre e alla città, donando al Comune la medaglia d’oro al merito civile conferita alla memoria del padre il 9 novembre 2005 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. «Il gesto della famiglia Profili è di grande generosità e di altissimo valore simbolico» ha commentato il sindaco, Daniela Ghergo. «Fabriano è legata ad Engles Profili, gli è intitolato il nostro ospedale, da sentimenti di rispetto, di orgoglio e profonda gratitudine per la testimonianza resa da un giovane uomo che ha sacrificato la vita per tenere fede agli ideali antifascisti nei quali credeva e sui quali si fonda la nostra Repubblica» ha concluso.

Cerreto D’Esi e Sassoferrato

In occasione del 25 aprile, il Comune di Cerreto D’Esi e l’Anpi ha organizzato due momenti: la presenza del Sindaco, David Grillini, della giunta e di tanti cittadini del Comune di Antillo (provincia di Messina), paese natale di Giuseppe Chillemi (partigiano, a cui Cerreto d’Esi ha dedicato una via e un murales) e l’intitolazione del ponte di via Battisti a Sebastiano Cossa, che lo ricostruì durante i drammatici giorni della Liberazione. Infine, a Sassoferrato il programma prevede alle 10:45 il raduno delle Autorità, delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e gli studenti delle scuole, in piazza Matteotti. Da qui si partirà, in corteo, verso il Parco della Rimembranza dove sarà celebrata la Santa Messa, vi saranno le orazioni ufficiali e, quindi, la deposizione delle corone di alloro al monumento ai Caduti e sulla lapide dei partigiani caduti in piazza Bartolo.