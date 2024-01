Giorno della Memoria: tutti gli eventi a Jesi

JESI – È particolarmente ricco il programma di iniziative organizzato da Comune di Jesi, enti e associazioni cittadine in vista del Giorno della Memoria istituito dalle Nazioni Unite il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. Si comincerà domani, martedì 23, quando alle ore 18, a Palazzo dei Convegni, si inaugurerà la mostra “La persecuzione antisemetica nelle Marche” a cura dell’Anpi che resterà visitabile fino a domenica 28. Giovedì 25, invece, a Palazzo Bisaccioni, con inizio alle ore 16.30, si terrà un incontro promosso da Italia Nostra dal titolo “Per non dimenticare. Storia di vita vissuta tra il 1953 e il 1945”. Si continuerà poi l’indomani, venerdì 26, alle ore 17, con la cerimonia ufficiale presso la lapide dell’atrio della residenza municipale a cura dell’Amministrazione comunale. Seguirà, alle ore 18, a Palazzo dei Convegni, la presentazione dei volumi di Alessandra Maltoni “Sulle orme di una scelta”, anche questa iniziativa a cura dell’Anpi.



Sabato 27 gennaio, Giorno della Memoria, tre appuntamenti: la mattina, alle ore 10, presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II, presentazione del progetto Accendi la Memoria dal titolo “La chiameremo Rita – Treuenbrietzen 23 aprile 1945” a cura degli studenti liceali. Poi nel pomeriggio, alle ore 15.30, la cerimonia in largo Grammercato alla pietra d’inciampo di Giulio Ottolenghi (deportato ad Auschwitz e qui ucciso nel dicembre 1944), quindi alle ore 16, presso il Circolo cittadino, una conferenza promossa dalla Libera Università per Adulti con la professoressa Daniela Meschini dell’Università di Macerata dal titolo “I bambini e i ragazzi della Shoah”.

Concluderà il ciclo di appuntamento per il Giorno della Memoria la proiezione del video e delle foto da Auschwitz Birkenau presso la sede del circolo Ferretti, martedì 30, alle ore 21.15.