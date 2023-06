Giornata del rifugiato: a Jesi lo spettacolo di Giobbe Covatta

JESI – Sono quasi 800, compresi 42 minori stranieri non accompagnati, i migranti accolti nel progetto del Comune di Jesi, affidato all’Asp Ambito 9 e che vede coinvolti ben 29 Comuni della provincia. Un progetto che si conferma il primo in Italia per enti locali coinvolti ed il terzo per numero di soggetti ospitati. I migranti – richiedenti asilo e rifugiati – provengono in larga parte dai paesi dell’Asia (in particolare Afghanistan, Pakistan e Bangladesh) e dell’Africa, ma anche dall’Ucraina. «Sono tutti ospitati in abitazioni private o comunità per minori e sono coinvolti attivamente in attività di apprendimento della lingua, studio, formazione lavoro, inserimento occupazionale, oltre ad attività socializzanti ed aggregative. Sono seguiti da personale specializzato delle cooperative che gestiscono il servizio e che li supportano nel percorso verso il raggiungimento di un’autonomia socio-economica», spiega l’ente.



È in questo scenario che assume particolare rilevanza la Giornata Mondiale del Rifugiato che Jesi celebrerà lunedì prossimo con due appuntamenti. Il programma, predisposto dall’Asp Ambito 9, in collaborazione con gli Enti attuatori del progetto, prevede nel pomeriggio di lunedì 26, a partire dalle ore 18, il ritrovo in Piazza della Repubblica con laboratori per bambini, giochi, musica e stand informativi del progetto di accoglienza che permetterà ai cittadini di conoscere come si sta sviluppando l’intervento di accoglienza dei migranti e gli obiettivi raggiunti. Poi, alle 20.30, apertura del teatro Pergolesi dove, dopo i saluti istituzionali, saranno raccolte le testimonianze di imprenditori che hanno inserito nelle loro aziende lavoratori migranti e degli stessi migranti che hanno trovato occupazione. A seguire verrà proiettato il suggestivo video musicale realizzato dai ragazzi delle scuole superiori di Jesi insieme ai coetanei minori stranieri non accompagnati; quindi, clou della serata, lo spettacolo di Giobbe Covatta dal titolo “La Divina Commediola”. A condurre il tutto il giornalista Maurizio Socci.

L’accesso al teatro Pergolesi è gratuito, come gratuito il gelato che verrà offerto a tutti nel pomeriggio in Piazza della Repubblica.