Giornata per eliminazione violenza donne: i numeri dell’associazione Artemisia di Fabriano

FABRIANO – Un anno di attività dello Sportello antiviolenza “Artemisia” di Fabriano. Istituito nel 2015, svolge attività diretta all’accoglienza delle donne che subiscono violenza garantendo riservatezza e pieno rispetto delle loro scelte senza alcun giudizio. «Le donne vengono sostenute attraverso consulenze psicologiche e legali gratuite accompagnandole ai servizi. In questi anni l’associazione ha costantemente svolto attività di sensibilizzazione attraverso iniziative di informazione e di formazione anche nelle scuole. L’Associazione “Artemisia” ha attivato con il supporto e il coordinamento dell’ATS 10, la rete antiviolenza specifica di tale territorio che vede coinvolti tutti i soggetti interessati al fenomeno, dalla Forze dell’Ordine, al Consultorio, dal Pronto Soccorso ai Servizi Sociali, ecc…, la rete si riunisce tre volte l’anno e ogni volta che se ne faccia richiesta per questioni ritenute urgenti; tra il 2022 e il 2023 lo sportello ne ha chiesto la convocazione urgente per 3 donne delle quali per 2 è stata disposta la messa in sicurezza. Il personale volontario che vi opera è composto da 8 operatrici addette all’accoglienza, 2 psicologhe e 2 avvocate», ricordano dall’Associazione di Fabriano che è stata molto presente nel dare supporto a Concetta Marruocco, vittima di femminicidio a Cerreto D’Esi, ascoltandola e supportandola nella causa che aveva intentato contro l’ex marito, poi, suo omicida il 14 ottobre scorso.

I numeri

Le donne che si sono rivolte allo sportello nel 2022 sono state 16 di cui 13 italiane; gli accessi allo sportello sono stati 163 per la maggior parte di richiesta di consulenza legale. «Tra le attività svolte nell’ultimo anno di particolare interesse si evidenzia l’adempimento di diverse iniziative in collaborazione con i Comuni e le scuole dell’ATS 10 in occasione del 25 novembre e dell’8 marzo, la partecipazione alla stesura del piano sociale territoriale dell’ATS 10, la realizzazione di un laboratorio sull’autonomia femminile e l’adesione al progetto di co-housing a supporto dello sviluppo dell’autonomia sociale, lavorativa e abitativa della donna da realizzare in collaborazione con la Cooperativa. Sociale Polo9. L’Associazione collabora con il CAV di Ancona e in occasione del 25 novembre 2022 ha partecipato alla rappresentazione dello spettacolo “Lo specchio dei tempi” svolto in più territori della provincia di Ancona.