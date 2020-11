Giornata mondiale dell’infanzia, si accende Scimpa Channel

JESI – Si chiama Scimpa Channel la nuova “creazione” dell’innovativa azienda Il Mondo di Scimpa. E viene “acceso” ufficialmente oggi, 20 novembre, giornata mondiale dell’infanzia. È un canale tematico on demand, riservato ai bambini e alle famiglie, visibile sul web e sui social media (Facebook, Youtube). Un modo per intrattenere i più piccoli senza limiti di tempo e di spazio, fruibile gratuitamente, e che offre giochi, divertimento e contenuti educativi, utilizzando costruttivamente la tecnologia.

Cinque le sezioni all’interno di Scimpa Channel: ARTS & CRAFTS (laboratori creativi con temi diversi e legati a stagioni, festività, ecc..), ECOSOSTENIBILITÀ E LIFE STYLE (giochi e attività per imparare fin da piccoli a rispettare l’ambiente avendo un corretto e sano stile di vita), EDUCATIONAL (rubriche tra le quali spiccano scienza, storia, geografia, astronomia, etc.), SHOW E PERFORMER (tanti ospiti speciali come artisti, performer ed i grandi campioni dello sport sveleranno i “segreti del loro mestiere”), CARTOON (che vedrà in anteprima l’uscita del cartone animato a puntate di Scimpa con una storia legata alla multiculturalità e alla pace nel mondo).

Scimpa

«Abbiamo un approccio costruttivo e cerchiamo sempre di trasformare un momento di difficoltà e di crisi in un’opportunità – spiegano Luca Allegrini e Fabiana Meschini de Il Mondo di Scimpa -. Ed è così che abbiamo affrontato questo 2020, che ha cambiato profondamente il nostro modo di vivere e lavorare: abbiamo mantenuto la nostra attenzione e il nostro focus sui bambini e sulle famiglie, innovando il nostro modo di fare intrattenimento e creando appunto Scimpa Channel. Proprio i bambini sono stati i più penalizzati durante questa emergenza sanitaria e hanno avuto minori attenzioni. Dopo tanti mesi di studio, progettazione e realizzazione abbiamo deciso di effettuare l’uscita e il lancio mediatico il 20 novembre, proprio nella giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in quanto da sempre siamo vicini e al servizio dei più piccoli (e delle loro Famiglie). Scimpa Channel fonda i suoi principi sul rispetto del bambino in ogni fase dello sviluppo e in tutti i suoi diritti, in particolare il diritto al gioco, all’educazione, alla sperimentazione, all’uso delle mani, all’ozio, al divertimento, alla libertà di espressione».

Non finisce qua. «Sempre grazie all’utilizzo della tecnologia – anticipano Meschini e Allegrini – abbiamo realizzato un nuovo prodotto WELFARE , in collaborazione con Confindustria Ancona, per non far perdere ai bambini la magia del Natale. Ma per ora è “top secret”».