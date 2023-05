Giornata del Naso Rosso, i clown di Vip Vallesina la celebrano a Jesi

JESI – Domenica 21 maggio, dalle 10 alle 19, i clown di VIP (Viviamo in Positivo) Vallesina ODV festeggeranno la 19° Giornata del Naso Rosso nell’area Palasport e Polisportivo Cardinaletti di Jesi, all’interno della manifestazione per i 40 anni della UISP.

L’associazione di clownterapia di Jesi è una delle 72 organizzazioni locali che fanno parte della Federazione VIP Italia e dal 2010 svolge le sue attività di volontariato clown all’Ospedale Carlo Urbani, nelle case di riposo e nelle scuole della Vallesina. La Giornata del Naso Rosso (GNR) è un appuntamento annuale nel quale tutte le associazioni della federazione scendono in piazza raccogliendo fondi per i progetti e le attività di formazione, e soprattutto per farsi conoscere sul territorio e promuovere e sensibilizzare il grande valore condiviso del Viviamo In Positivo.

Il tema di quest’anno è Hakuna Matata, per una giornata senza pensieri in cui grandi e bambini di tutte le età potranno divertirsi con le attività pensate, create e tenute dai volontari clown di VIP Vallesina. Durante la giornata ci saranno giochi, laboratori creativi e di bolle di sapone, truccabimbi, balli e una Pesca di beneficenza. In questa occasione si venderanno anche i biglietti della lotteria solidale.

La mattina troverete le mamme che balleranno con i propri piccolini in fascia e la giornata si concluderà con un divertente spettacolo di clownerie alle ore 18.30. “A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni. “ Questa è l’unica occasione in cui i Volontari Clown VIP sono autorizzati a raccogliere fondi in piazza per VIP Italia. Ricordiamo che i Volontari Clown VIP sono sempre riconoscibili, anche durante la Giornata del Naso Rosso, per il loro camice con colletto rosso, maniche a strisce bianco/verdi e bianco/gialle, scritta “ViviamoInPositivo” sulla schiena.

Per sapere di più su VIP Clown Vallesina ODV:

www.clownterapia-jesi.it

www.facebook.com/VipClownVallesinaOdV

https://www.instagram.com/vip_clownvallesina_odv/