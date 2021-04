Giornata Aido, arco Clementino di Jesi colorato di rosso

«Sarà anche l’occasione per ricordare il nostro carissimo Pino Gullace che tanto si era speso per la causa», le parole dell'assessore Marialuisa Quaglieri

JESI – Arco Clementino colorato di rosso in questo fine settimana in occasione della Giornata per la Donazione degli Organi indetta per domenica 11 aprile.

«Abbiamo accolto con favore l’invito del presidente dell’Aido Bruno Baiardi – ha sottolineato l’assessore alla sanità e ai servizi sociali Marialuisa Quaglieri – per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione degli organi a scopo di trapianto terapeutico. Sarà anche l’occasione per ricordare il nostro carissimo Pino Gullace che tanto per l’Aido si era speso».

Il momento difficile che stiamo attraversando ha impedito all’Aido di Jesi di poter svolgere come negli anni passati la sua ricca attività di informazione e di sensibilizzazione sulla cultura della donazione degli organi, non potendo incontrare direttamente i cittadini, ma non si è fermata.

«L’attività trapiantologica – ha evidenziato il presidente Aido Baiardi – una eccellenza del nostro Servizio Sanitario Nazionale, è andata avanti pur con difficoltà, grazie alla generosità dei donatori e dei loro familiari e grazie alla professionalità ed all’abnegazione degli operatori sanitari».

L’Aido di Jesi “Gruppo Walter Bendia” in memoria del fondatore della benemerita associazione costituitasi nella nostra città nel 1975, è fortemente impegnata non solo nella promozione del valore della donazione, ma anche in una lunga serie di progetti per ottimizzare, attraverso la digitalizzazione, tutta la propria banca dati così da offrire sempre risposte immediate e puntuali.