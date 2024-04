Ginnastica ritmica, splendido oro in Coppa del Mondo per Sofia Raffaeli

FABRIANO – Grandissima Sofia Raffaeli: la ginnasta chiaravallese in forza alla squadra di Fabriano e alla Polizia conquista l’oro alle clavette in Coppa del Mondo a Baku, ma anche un argento e un bronzo, tris di medaglie che la proiettano sempre di più nell’Olimpo della ginnastica ritmica mondiale, a pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi. L’agente della Polizia di Stato, dopo il bronzo conquistato nel concorso generale di sabato, ieri domenica 21 aprile ha conquistato due medaglie nelle finali di specialità della World Cup di Baku, la terza tappa del circuito internazionale 2024. La vice campionessa del mondo in carica ha aperto il programma delle finali al cerchio – sulle note di “Rescue” di Lauren Daigle – conquistando subito la prima medaglia d’argento di giornata con 35.500 punti, davanti alla bulgara Eva Brezalieva (34.650) e a 5 centesimi dalla tedesca Darja Varfolomeev, oro con 35.550 punti.

Nella final eight alla palla la chiaravallese – accompagnata dalla voce di Maria Mazzotta in “Bella ci dormi” – ha ottenuto un quarto posto con 32.500 punti finendo alle spalle dell’ucraina Taisiia Onofriichuk, bronzo con 33.800, lo stesso punteggio della bulgara Eva Brezalieva che ha ottenuto l’argento per la nota di esecuzione più alta. Nella routine alle clavette, invece, – montata sulle note di “Dark Mirror” di Power-Haus –, la ventenne della Ginnastica Fabriano allenata da Claudia Mancinelli con Bilyana Dyakova – ha compiuto l’impresa perfetta, mostrando tutta la sua classe nell’attrezzo a lei più congeniale, ma anche la sua estrema determinazione, imponendosi sulle altre finaliste con il personale di 34.550, che le ha permesso di conquistare la medaglia d’oro a un punto dalla tedesca Darja Varfolomeev, bronzo con 33.550. L’argento in questa specialità è andato all’ucraina Taisiia Onofriichuk (33.800). Ancora Coppa del Mondo in programma nel prossimo weekend a Tashkent, in Uzbekistan. Gli Europei, invece, si terranno dal 22 al 26 maggio a Budapest, mentre la finale di Coppa del Mondo è in programma al Forum di Assago dal 21 al 23 giugno.