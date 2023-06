General Contractor sarà ancora main sponsor di Basket Jesi Academy

JESI – La General Contractor sarà main sponsor di Basket Jesi Academy anche per la stagione 2023/24. La prossima avventura in B nazionale nasce dunque sotto la buona stella del rinnovo dell’importante accordo di collaborazione con la società dell’ingegner Daniele Ciaccafava, importante figura di riferimento anche all’interno dell’assetto societario di Basket Jesi Academy. L’accordo consente alla società di programmare in tranquillità la prossima stagione, già costruita dal punto di vista tecnico sulla conferma di coach Marcello Ghizzinardi.

«Già dall’inizio del mio coinvolgimento a favore della società – le parole di Daniele Ciaccafava – avevo concepito il mio impegno su base pluriennale, proprio per dare continuità al progetto costruito con Basket Jesi Academy. L’obiettivo è quello di mantenere il basket jesino ai livelli che merita, per tradizione e storia, e di riuscire ad aggiungere di anno in anno, un mattoncino in più per costruire un progetto solido e duraturo. Ci attende una nuova avventura in un torneo che sarà ancor più selettivo ed impegnativo rispetto a quello appena concluso, ma sono convinto che, programmando bene, anche nel prossimo campionato potremmo ricavarci degli spazi da protagonisti. La mia disponibilità al rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione va in questa direzione».

Nello scorso campionato, prosegue Ciaccafava – abbiamo dimostrato di saper costruire a livello di risultati un percorso virtuoso. Chiaro che il mio auspicio più grande è quello di coinvolgere in maniera concreta tutto l’ambiente, dagli sportivi al tessuto imprenditoriale del territorio. Basket Jesi Academy è una società pronta a fare la sua parte ma anche ad accogliere qualsiasi tipo di collaborazione che possa arrivare dal territorio. La finestra domenicale delle partite deve diventare, nella mia idea, un momento di condivisione e di festa. In quest’ottica l’entusiasmo crescente della stagione scorsa , anche in termini di tifo partecipe e corretto, è stata una delle soprese più gradite da cui dovremo ripartire, valorizzandolo e consolidandolo».