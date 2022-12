Gemelli Culturali: Jesi – Mayenne, un viaggio d’artista. A Palazzo Pianetti, la mostra

L’amicizia ventennale tra Jesi e la città francese di Mayenne è in mostra a Palazzo Pianetti dal 3 dicembre al 19 marzo 2023: un progetto cresciuto a distanza negli anni della pandemia per rafforzare e dare concretezza al gemellaggio

JESI – “L’acqua con i suoi riflessi raddoppia il mondo”. Così si potrebbe riassumere il progetto nato dall’incontro di due città che nascono e fioriscono in un paesaggio segnato da un corso d’acqua. L’amicizia ventennale tra Jesi e la città francese di Mayenne è in mostra a Palazzo Pianetti dal 3 dicembre al 19 marzo 2023: un’esposizione che è anche un progetto cresciuto a distanza negli anni della pandemia per rafforzare e dare concretezza al gemellaggio tra le due comunità.

La co-progettazione ha coinvolto le istituzioni culturali delle due città, sedici artisti italiani e francesi, team e curatori, pronti a raccontare una storia di scambio, ricerca e riflessione su due città che si incontrano e si scoprono. La mostra, che ha debuttato con successo lo scorso giugno nel Castello di Mayenne, trova ospitalità a Jesi nella Pinacoteca civica e nelle Sale Espositive Betto Tesei.

“Gemelli Culturali. Jesi – Mayenne, un viaggio d’artista” è un vero viaggio artistico, uno stimolante gioco di riflessi che permette a due realtà lontane di specchiarsi e diventare gemelle culturali, mettendo in relazione il patrimonio storico ed artistico di Jesi, Mayenne e del loro territorio circostante grazie alla creazione contemporanea.

«La cultura è un ponte, capace non solo di far percepire il piacere artistico di fronte a un’opera d’arte, ma anche di collegare donne e uomini senza tener conto delle frontiere», sostengono Jean-Pierre Le Scornet e Tony Bonnet, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Comunità di Mayenne.

Intorno alla mostra è stato creato un ricco calendario di incontri dedicati alla comunità: visite guidate, workshop artistici, laboratori didattici rivolti alle scuole e ai bambini (6 agli 11 anni – in collaborazione con ATA Rifiuti). Si parte da sabato 3 dicembre alle 22, con un concerto di Mazarin, cantautore di Mayenne, presso il VOX live club di Jesi.

Domenica 4 dicembre, alle ore 16 visita guidata in mostra e la prima nazionale del musicista francese Johannes, in concerto a Palazzo Pianetti (per info, costi e prenotazioni: 0731 538439 – pinacoteca@comune.jesi.an.it). Tutti gli eventi confluiscono nel ricco calendario regionale del Grand Tour Cultura Marche, ottava edizione dal titolo “Mettiamoci in gioco”, con l’obiettivo di creare reti culturali di solidarietà. https://www.regione.marche.it/Grand-Tour-Cultura-Marche

In mostra le opere di:

B959 – Grafico e illustratore

Florian Chevillard e Pensiero Manifesto – Graphic Designers

Fabrizio Cotognini – Scultore

CH RO MO – Pittrice e Graphic Designer

Valérian Henry – Designer di oggetti

Sandrine Jousseaume – Fotografa

Xavier Nöel – Scultore e Doratore ornamentale

Carole Rivalin – Pittrice

Jean-Simon Roch – Designer di oggetti

Guillame Sardin – Illustratore

Emanuele Scorcelletti – Fotografo

Paola Tassetti – Scultrice colorista

Francesca Tilio – Fotografa

Cyril Zarcone – Scultore

A cura di:

Simona Cardinali, Responsabile Ufficio Musei del Comune di Jesi

Mathieu Grandet, Direttore del Muséo du Château de Mayenne

Mathias Courtet, Direttore Artistico del Centre d’Art Contemporain Le Kiosque e di Nuit

Blanche Mayenne

Coordinamento del progetto: Federica Micheli e Romina Quarchioni