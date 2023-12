Il Gambero Rosso celebra il Verdicchio scegliendo le migliori bottiglie sotto i 20 euro

ANCONA – Il Gambero Rosso celebra il Verdicchio e la sua terra e lo fa pubblicando la sua selezione delle migliori etichette della doppia zona, Castelli di Jesi e Matelica, che sono venduti al di sotto dei venti euro. Sono diciassette bottiglie, quattordici provenienti dai Castelli di Jesi e tre da Matelica, che nella guida Gambero Rosso hanno ottenuto un punteggio di almeno 90 centesimi e in alcuni casi addirittura il massimo riconoscimento con i Tre Bicchieri. «E’ nel cuore delle Marche, nella zona compresa tra la provincia di Ancona e quella di Macerata, che si concentra la produzione di Verdicchio – scrive il Gambero Rosso –, un vino che negli ultimi vent’anni ha vissuto un’importante crescita qualitativa e che, tra i vitigni italici è quello che meglio di tutti riesce a strappare un ottimo rapporto qualità-prezzo. La Guida Berebene 2024 di Gambero Rosso ha selezionato le migliori etichette, tra le 921 presenti, al di sotto dei 20 euro prodotte tra i Castelli di Jesi e Matelica: due territori molto diversi che danno vita, nel primo caso, a vini bianchi eleganti nelle fragranze fruttate, floreali e speziate, armonici ma allo stesso tempo dotati di gran sapore in bocca; nel secondo caso, a vini dal carattere più roccioso e affilato, fresco e diretto». La differenza tra i due territori di produzione – più omogeneo quello di Matelica, meno quello dei Castelli di Jesi che si può a sua volta dividere tra riva destra e riva sinistra del fiume Esino e valle dell’Esinante – nasce dal territorio di produzione e dal relativo clima, più montano quello di Matelica, più adriatico quello dei Castelli di Jesi, con tutte le conseguenti differenze che il terroir riporta poi nell’assaggio conclusivo. Ecco dunque la selezione di Verdicchio scelti dal Gambero Rosso:

Dottori, Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Kochlos Ris. – 2021

Cimarelli, Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Selezione Cimarelli Ris. – 2020

Santa Barbara, Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Le Vaglie – 2022

Felici, Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Andrea Felici – 2022

Terralibera, Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Da Solo – 2022

Pievalta, Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Dominè – 2021

Vicari, Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. L’Insolito del Pozzo Buono – 2021

Staffa, Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. La Staffa – 2022

Sabbionare, Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Sabbionare – 2021

Campanelli, Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. San Michele – 2022

Col di Corte, Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Vign. di Tobia – 2021

Tenuta dell’Ugolino, Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl.Sup. Vign. del Balluccio – 2021

Politi, Verdicchio dei Castelli di Jesi Loretello – 2022

Belisario, Verdicchio di Matelica Cambrugiano Ris. – 2020

Collestefano, Verdicchio di Matelica Collestefano – 2022

Borgo Paglianetto, Verdicchio di Matelica Petrara – 2022

San Lorenzo, Bianco di Gino – 2022