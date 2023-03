“Gaetano Santangelo. Burattinaio”, a Jesi lo spettacolo per una scuola in Tanzania

JESI – Uno spettacolo per la raccolta fondi per il campus scolastico di Mapinga in Tanzania, nella missione carmelitana di Chang’Ombe, diocesi della capitale Dar-es-Salaam. L’associazione Il Battito che unisce onlus propone per il primo aprile al teatro Pergolesi di Jesi, ore 21, la commedia musicale in II atti dal titolo “Gaetano Santangelo. Burattinaio”, messa in scena dalla compagnia teatrale La Callarola. L’opera, ormai un classico del teatro, è stata portata in scena per la prima volta da Gigi Proietti e mette al centro la vita dell’artista di strada Gaetanaccio, divenuto lui stesso una figura del teatro popolare per aver reso famoso Rugantino, la maschera del tipico personaggio romanesco.



L’associazione “Il battito che unisce” Onlus costituitasi nel 2011 raccoglie fondi per costruire il campus scolastico di Mapinga, che permetterà di proseguire gli studi ai bambini che oggi frequentano la scuola primaria nella vicina missione carmelitana di Chang’ombe e altri ancora, indipendentemente dal loro credo religioso o condizione sociale. Grazie a tutti i benefattori oggi a Mapinga vivono e studiano oltre 200 ragazzine e si continua a costruire nuovi piani del grande edificio. Nel terreno di quattro ettari, in parte coltivato, oltre ai due piani dei quattro previsti, sono stati già fabbricati il pozzo per l’acqua potabile, l’alloggio per le suore, l’alloggio del custode con grandi cisterne di acqua potabile sul tetto, il lavatoio e la dispensa, i dormitori per le ragazze con annessi servizi igienici.

«Questo campus scolastico è un’importante opera da realizzare, perché come tutti i servizi offerti dalla missione – quindi i dispensari medici, i centri di formazione, asili, case-famiglia – non rappresentano un’aggiunta a servizi già esistenti, bensì l’unica possibilità di ricevere cure indispensabili alla sopravvivenza, oltre che un’istruzione di base. L’operato di questa missione è fondamentale perché per i più l’alternativa è il ‘nulla’. Proprio per la realizzazione dei nuovi piani del grande edificio scolastico, l’associazione il Battito che unisce è tornata insieme ai bravissimi attori e musicisti della Callarola che si esibiscono per passione in nome della solidarietà».



La commedia musicale “Gaetano Santangelo. Burattinaio”, in omaggio a Gigi Proietti, è prodotta e diretta da Corrado Magnani. Siamo alla fine del Settecento e Roma è sotto il potere temporale e spirituale dei papi e dei nobili corrotti: è in questo contesto che esile e malato, Gaetanaccio portava in giro per la città uno dei suoi pupazzi più famosi, Rugantino. La sua triste storia è diventata leggendaria, arrivando perfino a teatro.

Biglietti con prezzo unico platea e palchi di euro 15,00. Info e prenotazioni: Jesi – Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi tel.0731 206888; Moie – Ottica Centrale Via Risorgimento, 68 tel. 0731 702015; Online: www.vivaticket.com