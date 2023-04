JESI – «Fortuna l’allarme collegato al dispositivo a nebbiogeno che ha destabilizzato il ladro, cogliendolo di sorpresa e lo ha messo in fuga».

A parlare è Erico Bonvecchi, titolare della pizzeria Pizza &co dentro al centro commerciale Il Torrione dove mercoledì sera (5 aprile) si è consumato un furto con spaccata. Il titolare ci racconta che grazie al moderno sistema collegato all’allarme il furto è semi fallito: il bandito solitario infatti, colto di sorpresa da tutto quel fumo prodotto allo scattare dell’allarme, non sapendo più cosa fare poiché la visibilità era offuscata, non ha potuto fare altro che arraffare il cassettino della cassa con pochi spiccioli dentro e darsi alla fuga.

Un bottino magro, appena 60 euro in monete, giusto quello che era contenuto nel fondocassa. «Credo che le sue intenzioni fossero altre – dice ancora Bonvecchi – è entrato con una busta di nylon in mano, forse voleva riempirla di biglietti del gratta&vinci ma poi a causa del nebbiogeno ha desistito ed è solo potuto fuggire. Non ha toccato neanche le macchinette slot machines, che erano finite a terra quando ha divelto la vetrina». In via di quantificazione i danni alla pizzeria.