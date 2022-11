Furto da “Pepito”: i ladri spariscono con spiccioli, palmari e code di rospo

I ladri hanno portato via i palmari iphone usati per le ordinazioni e quattro code di rospo che dovevano essere cucinate per la cena

JESI – Furto nella notte tra giovedì e venerdì ai danni del noto ristorante pizzeria “Pepito” di via La Malfa, di proprietà della famiglia Vignaroli. Ignoti si sono introdotti da un vasistas di una porta sul retro e, una volta penetrati all’interno del locale, hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di denaro e preziosi che, ovviamente, non c’erano. Hanno rovistato nell’area della cassa, aperto il ricevitore, buttato tutto all’aria: per poi “accontentarsi” di qualche spicciolo e dei telefonini iPhone usati come palmari per le ordinazioni. Poi, avendo fatto un buco nell’acqua rispetto magari alle aspettative, i ladri si sono diretti verso la cucina e hanno preso quattro code di rospo pronte per essere preparate per la cena del venerdì.

«Ad accorgersi del furto – fanno sapere dal ristorante – sono state le addette della cucina che si erano recate al lavoro presto per iniziare a preparare e hanno trovato le porte aperte e tutto a soqquadro. Si sono spaventate e ci hanno subito chiamati». Immediato l’allarme al numero unico 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Norm che hanno avviato le indagini del caso. «Il danno si aggira sul migliaio di euro – raccontano ancora i titolari – finora non avevamo installato telecamere, sebbene non siamo nuovi purtroppo a furti, ma visto che non teniamo denaro nel fondo cassa ed erano alcuni anni che ci lasciavano in pace abbiamo soprasseduto…ora toccherà rivedere la questione visto che si accontentano anche del cibo e dei palmari con cui lavoriamo».