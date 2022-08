Jesi, furto da 50mila euro a Bottega della Moto

JESI – Una banda specializzata in azione ai danni del negozio “Bottega della Moto” di via Ancona a Jesi. Il colpo è stato messo a segno nella notte di martedì. Dopo aver commesso un’effrazione al recinto esterno si sono introdotti nel piazzale antistante il salone con un mezzo, presumibilmente un furgone o un camion, e hanno divelto la vetrina. Poi, sebbene fosse scattato l’allarme, con un’azione fulminea e potendo contare evidentemente anche su una buona organizzazione e su un bel numero di complici, hanno portato via quattro moto Kawasaki e Yamaha che facevano bella mostra di sé nella vetrina principale dell’esposizione, un generatore di corrente e tutti gli accessori in esposizione sulle mensole. Hanno caricato tutto sul mezzo e si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Il bottino è in via di quantificazione ma dovrebbe oscillare attorno alle 50.000 euro. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso dell’attività. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quello di un furto su commissione messo a segno da una banda specializzata in questo tipo di raid.