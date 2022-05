Furto al bar tabaccheria Mirage di Monte San Vito: bottino da 7.000 euro

MONTE SAN VITO – Ha inaugurato appena tre settimane fa e la prima visita è stata quella dei ladri. Sconcerto al Bar Tabaccheria Mirage di via Piane del Cardinale a Monte San Vito, nato dalla fusione di due attività preesistenti, il bar Mirage (da 11 anni in quello stabile al civico 44) e la tabaccheria adiacente. Abbattuto il muro che le divideva, ne è nato un unico grande locale gestito da due soci che appena tre settimane fa, tagliando il nastro all’inaugurazione, guardavano al futuro con ottimismo.

Oggi, si trovano a fare la conta dei danni per il terzo furto subito in 11 anni di lavoro. «Non ci posso credere – dice Erika Concettoni, una dei due soci –, sono entrati in due, col cappuccio, hanno sfondato una porta-finestra a calci, tanto che il doppio vetro non si è rotto ma è uscito dall’infisso. Poi hanno preso il fondocassa dei due ricevitori, le sigarette a stecche e singoli pacchetti. Un danno per noi di 7.000 euro, più quello della porta-finestra che abbiamo fatto subito aggiustare».

Quello messo a segno dai banditi nella notte tra giovedì e venerdì verso le 4,45 è il terzo furto che il Bar Mirage subisce: gli altri due nel 2016 e nel 2019 quando le slot machines erano state asportate, legate e trascinate via da un camion con una spaccata che aveva provocato danni ingentissimi. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le telecamere.