JESI – Si era introdotto furtivamente all’interno di un’abitazione in un quartiere semicentrale della città, forse approfittando delle finestre aperte per il caldo, incurante che all’interno vi fosse l’anziana proprietaria. Aveva rovistato nei cassetti riuscendo a racimolare, come bottino, solo un tablet. Ma la donna, sentendo i rumori si era insospettita e temendo di essere scoperto, il ladro era fuggito. È successo nella serata di ieri (12 Luglio).

La proprietaria, accortasi del furto, ha allertato il numero unico 112 facendo intervenire sul posto i carabinieri della Compagnia di Jesi che già si trovavano in zona proprio per servizi di contrasto ai reati predatori. Un intervento lampo quello dei militari del Radiomobile che ha permesso di rintracciare il ladro proprio nelle vicinanze dell’abitazione appena visitata e di bloccarlo in flagranza di reato. Il ladro – un 25enne straniero – è stato identificato e arrestato per “furto in abitazione”. Il tablet è stato prontamente recuperato e riconsegnato alla vittima.

I servizi di controllo dei carabinieri della Compagnia di Jesi continueranno con massima attenzione specie nel periodo estivo. Fondamentale, come sempre, la tempestività delle chiamate al 112 e la segnalazione di eventuali persone o mezzi sospetti nei pressi delle abitazioni.