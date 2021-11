Furti e ubriachezza molesta, due stranieri allontanati da Jesi

I due stranieri avevano precedenti per reati predatori e per ubriachezza molesta. Non potranno tornare a Jesi prima di tre anni

JESI – «La priorità è la sicurezza dei cittadini», parola del questore Cesare Capocasa che non intende concentrare tutto l’impegno della Polizia di Stato e delle Forze di Polizia solo ad Ancona, ma monitorare e fronteggiare tutte le situazioni che si verificano nella Provincia. Proprio in quest’ottica, la Divisione Anticrimine sta provvedendo a trasmettere, per la notifica agli uffici territoriali competenti, due fogli di via obbligatorio dal Comune di Jesi per la durata di almeno tre anni nei riguardi di altrettanti cittadini extracomunitari, residenti in altri comuni, ma trovati a delinquere sul territorio della cittadina della Vallesina.

Secondo i riscontri effettuati dagli agenti della Questura infatti, i due stranieri erano gravati da precedenti penali per reati predatori e per ubriachezza molesta. Nessun interesse familiare o lavorativo su Jesi, dunque non vi è alcun motivo che frequentino quel territorio creandovi problemi di ordine pubblico.

Si tratta di due misure di prevenzione che costituiscono uno strumento efficace ed immediato, volto a colpire quei soggetti che, con il loro comportamento arrecano disordini o costituiscono un pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini e consentono in caso di violazione di procedere con denuncia e/o arresto.