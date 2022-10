Tornano a crescere i furti d’auto in Italia, Nicolas Cantarini: «Marche ancora isola felice ma attenti alle vacanze»

L'Intermediario di broker Nicolas Cantarini: «La pandemia aveva quasi azzerato il problema. Attenzione per chi si sposta per lavoro nelle grandi città o per le famiglie che sono solite fare fine settimana di vacanza o gite fuori porta»

