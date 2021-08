Fissati i funerali di Carlo Bartolomeoli, morto in A14 a Grottammare

La storia di questo padre dal cuore grande che ha dedicato tutta la sua vita, purtroppo così breve, alla sua famiglia e allo sport, ha commosso tanti. Per questo, lunedì 16 agosto alle 10, la chiesa Sacro Cuore della Coppetella di Jesi, sarà gremita, è facile immaginarlo, per l’ultimo saluto a Carlo Bartolomeoli, l’autotrasportatore di 57 anni vittima di un terribile incidente sulla autostrada A14 nel tratto di Grottammare, in cui hanno perso la vita anche altri due autisti, il 28 giugno scorso .

Tanti giorni, oltre un mese e mezzo di attesa per la famiglia, prima di poter riavere i resti del loro caro e poter fissare finalmente i funerali. Un’attesa dettata da esigenze della Procura competente, che ha voluto approfonditi esami anatomopatologici per ricostruire esattamente cosa accadde in quel tratto maledetto di autostrada tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, puntellato di perenni cantieri e lavori in corso, dove tre mezzi pesanti si sono tamponati andando a fuoco e provocando la morte di tre persone, fra cui Carlo.

Carlo che stava tornando a casa dal lavoro, che era atteso dalla famiglia come tante altre volte. Carlo che quella sera maledetta di giugno a casa non è più tornato. Un dolore immenso per la moglie Loriana, per i tre figli, che in quei giorni erano impegnati in importanti gare di pattinaggio artistico a Riccione e che guardando al cielo, dove sanno che si trova il loro papà, hanno gareggiato ottenendo importanti piazzamenti. Carlo Bartolomeoli, che in passato è stato anche presidente della società sportiva Acli Pattinaggio Jesi dove militano i figli Rebecca e Jacopo e dove la più grande, Melissa, è istruttrice, sarà salutato dagli atleti, dirigenti e collaboratori nella messa esequiale di lunedì. Un pilastro della società sportiva, sempre presente per dare una mano, anche oltre le sue mansioni da presidente. Un uomo buono, un padre per i suoi tre ragazzi ma anche per i tantissimi altri atleti dell’Acli.

La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria di Santarelli (a Monsano, vicino all’ex Mercatone Uno), visitata nella giornata di oggi da amici e parenti per un breve saluto prima della sepoltura. I funerali, come detto, saranno celebrati lunedì alle ore 10 nella chiesa Sacro Cuore della Coppetella di Jesi, la salma sarà poi cremata e le ceneri custodite dalla famiglia. Al grande dolore della moglie e dei figli si stringe tutta l’Acli pattinaggio di Jesi.