“Free Hugs”: l’abbraccio a fumetti parte da Jesi e arriva a Pordenone e alla Mostra del Cinema di Venezia

JESI – «Una mostra strana e necessaria». Alessio Trabacchini – critico, editor e docente presso la ACCA Academy di Roma, dal 2013 tra gli organizzatori del Festival internazionale di fumetto di Bologna BilBOlbul e dal 2018 collaboratore del festival Passaggi di Fano – descrive così “Free Hugs”, l’esposizione di cui è curatore in collaborazione con Giulio De Vita – fumettista di fama internazionale e dal 2018 ideatore e direttore artistico di P.A.F.F. Palazzo Arti Fumetti Friuli di Pordenone.

L’abbraccio a fumetti, ovvero gli abbracci pensati e realizzati da 40 fra autori e autrici che attraversano quasi un secolo di storia del fumetto, sarà il protagonista della mostra itinerante che toccherà Jesi dal 3 settembre al 10 ottobre prossimi, nella cornice di Palazzo Bisaccioni e nell’ambito del Festival Pergolesi Spontini, e poi Pordenone e il PAFF da novembre. Con un anticipo prestigioso e speciale a Venezia quando dal 1 all’11 settembre, saranno proiettati tavole e contenuti testuali della mostra en plein air sugli spazi esterni della nuova Sala Laguna al Lido di Venezia in occasione della 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e nel quadro dell’autonoma rassegna al suo interno delle Giornate degli Autori.

Il cuore della mostra è rappresentato da autori contemporanei, italiani e stranieri, scelti tra maestri riconosciuti, come Gipi, Manuele Fior, Davide Reviati e le personalità emergenti del graphic novel, tra i quali Zuzu, Antonio Pronostico e Alice Socal. «Il nome stesso della mostra- ricorda Trabacchini– è quello degli “abbracci gratuiti” nati come iniziativa in Australia a inizio anni 2000. Un gesto, l’abbraccio, che davamo per scontato e di cui abbiamo in questi mesi riscoperto tutta l’importanza avvertendone la mancanza». Spiega Mauro Tarantino, segretario della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi che ospiterà l’evento: «Dal confronto su questo tema è nata l’idea. Ed essendo a Jesi non poteva mancare il coinvolgimento di Acca – Accademia di comics, creatività e arti visive della città, e della Fondazione Pergolesi Spontini». Direttore artistico di quest’ultima, Cristian Carrara ricorda: «Deve inorgoglirci che un evento nato a Jesi arrivi a platee come quella della Mostra del Cinema di Venezia. La condivisione fra generi e linguaggi diversi, come accade in questo caso fra fumetto, la musica del festival, il cinema, è la linea che nella nostra attività seguiamo da tempo». Per Acca, con la direttrice Graziella Santinelli, è il responsabile progetti speciali Roberto Gigli a evidenziare: «La sinergia che si è creata permetterà di accompagnare l’esposizione di Jesi con tutta una serie di eventi paralleli: la mostra “Underground Hugs” dei giovani e degli allievi dei corsi di Fumetto dell’Accademia ACCA di Jesi e Roma, quella fotografica dedicata al tema dell’abbraccio di Francesca Tilio, visite guidate, laboratori, spettacoli dal vivo».

Plaudono, in collegamento, Giorgio Gosetti delle Giornate degli Autori veneziane – «la proiezione al Lido creerà uno straordinario murales» – e Giulio De Vita che sottolinea «l’incontro di discipline diverse in una rete che è stata reale e non di maniera».

Artisti in mostra: Mario Alberti, Bruno Angoletta, Bianca Bagnarelli, Alessandro Baronciani, Andrea Bruno, Sal Buscema, Al Capp, Francesco Cattani, Caza, Arturo Del Castillo, Will Eisner, Manuele Fior, Leone Frollo, Gipi, Nicola Gobbi, Jacovitti, Frank King, Tim Lane, LRNZ, Maicol & Mirco, Enrico Marini, Mabel Morri, Kalina Muhova, Marino Neri, Enrico Pantani, Rita Petruccioli, Mirco Pierfederici, Antonio Pronostico, Davide Reviati, Ritardo, Frank Robbins, Silvia Rocchi, Valerio Schiti, Bill Sienkiewicz, Alice Socal, Marco Soldi, Sualzo, Ferdinando Tacconi, Zuzu.

Una delle opere che saranno in mostra

FREE HUGS

L’abbraccio a fumetti

Enti promotori

Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi

Acca – Accademia di comics, creatività e arti visive di Jesi

PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone

in collaborazione con le Giornate degli Autori nell’ambito della 78^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

1 – 11 settembre 2021

Giornate degli Autori in collaborazione con Isola Edipo

Lido di Venezia, Sala Laguna (video-proiezioni)

3 settembre – 10 ottobre 2021

Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

Palazzo Bisaccioni, Jesi (AN)

Ingresso libero

Orari di apertura: tutti i giorni 9:30-13:00 / 15:30-19:30.

Novembre 2021

PAFF! – Palazzo Arti Fumetto Friuli

Pordenone

