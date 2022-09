Fratelli d’Italia, per la sede di Jesi taglio del nastro con l’ex (e futuro?) ministro Guido Crosetto

Il co-fondatore del partito di Giorgia Meloni in città nell'ambito di un tour elettorale nelle Marche. Per lui si parla di un posto in un eventuale futuro Governo. «Non sono candidato a nulla, non aspiro a posti o poltrone»

JESI – Taglio del nastro alla presenza dell’ex, e papabile prossimo nuovo, ministro Guido Crosetto, per la sede jesina di Fratelli d’Italia, in via Gramsci 47. Co-fondatore del partito di Giorgia Meloni, Crosetto, che è presidente per Confindustria per le aziende legate al settore aerospaziale e non è fra i candidati alle politiche del prossimo 25 settembre, arriva accompagnato dal capogruppo FdI in Consiglio regionale Carlo Ciccioli e dal consigliere regionale del partito Marco Ausili.

Guido Crosetto al taglio del nastro della sede jesina di Fratelli d’Italia

Una visita nell’ambito di un tour marchigiano in cui l’esponente di Fratelli d’Italia presenzia a Palazzo dei Convegni all’iniziativa cui partecipa il candidato del partito alla Camera per il collegio uninominale di Ancona, Stefano Benvenuti Gostoli. Ad accogliere l’ospite, fra gli altri, i consiglieri comunali di FdI Antonio Grassetti, candidato sindaco alle ultime amministrative, e Chiara Cercaci, oltre al coordinatore locale del partito, Luca Antonelli.

«Cresce Fratelli d’Italia anche a Jesi – dice Crosetto – ma soprattutto è importante cresca l’idea di poter cambiare in meglio il Paese. Aspettative per le elezioni? Il voto non si aspetta ma si accoglie e rispetta ciò che il popolo decide. Io ministro? Non sono candidato a nulla, non aspiro a posti o poltrone».

Da Grassetti, i «ringraziamenti per tutti coloro che in pochi giorni hanno lavorato e trasformato locali abbandonati da anni realizzando la nuova sede».