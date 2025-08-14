Forze dell’ordine di Fabriano in strada per garantire un Ferragosto sicuro

FABRIANO – Controlli straordinari del territorio che si affiancano a quelli ordinari di prevenzione messi in atto dalle forze dell’ordine di Fabriano per garantire un’ulteriore sicurezza per questo lungo ponte di Ferragosto. Il tutto per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, ma soprattutto far aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti e i turisti. Controlli che andranno avanti dalla mattinata di oggi 14 agosto per concludersi nella tarda serata del 17 agosto.

I controlli

Gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano sono impegnati in operazioni di controllo del territorio, su disposizione della Questura di Ancona. Monitorate le strade principali, ma anche quelle delle numerose frazioni cittadine, oltre ai luoghi di aggregazione, centro storico e in prossimità dei locali, in queste aree i poliziotti saranno presenti per un’attività preventiva e, soprattutto, per far aumentare la percezione di sicurezza di tutti i residenti. Anche la Polizia Municipale è pronta a fare la propria parte soprattutto per quel che riguarda il monitoraggio del centro storico di Fabriano. I carabinieri della compagnia cittadina e dalle Stazioni presenti nei Comuni di competenza si concentreranno sul controllo delle strade, ma che per prevenire i furti in appartamento considerata la stagione estiva, senza dimenticare l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e le eventuali truffe con la tecnica dello specchietto e non solo. Impegnate molte pattuglie con istituzioni di posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Carabinieri in borghese e in divisa nei luoghi di maggior frequentazione giovanile.