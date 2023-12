Forno 10 apre un negozio nel centro storico di Fabriano con la novità del panettone

FABRIANO – Forno 10 apre un negozio a Fabriano in via Largo Bartolo da Sassoferrato e ci sarà anche la novità del panettone, oltre ai biscotti ormai rinomati in tutta Italia. Il laboratorio gestito dai ragazzi disabili che hanno maturato la loro esperienza verso l’autonomia con il percorso Laboratorio10 di Fabriano, continua dunque a riscuotere un grande successo. «Da diverso tempo desideravano immergere il nostro progetto e i nostri prodotti nel centro della città: è anche una metafora dell’inclusività e di quello che desideriamo ottenere con il nostro progetto: essere parte attiva e viva della città. La nostra idea è sì sociale, ma anche imprenditoriale, perché comprare i nostri biscotti è una scelta non solo per l’amore verso i ragazzi e per supportarli, ma anche perché sono buoni e meritano di essere acquistati. Negli ultimi due anni, sotto le feste di Natale, avevamo aperto dei temporary shop in centro. Adesso, saremo in centro sempre, tutto l’anno, sia per produrli, perché qui ci sarà il nostro laboratorio, sia per venderli», commenta il presidente della Cooperativa Sociale Castelvecchio Service di Fabriano Marco Salari. I ragazzi sono entusiasti ed emozionati: molti di loro hanno iniziato la sperimentazione dell’indipendenza, formandosi, a Laboratorio10. Altri si sono aggiunti in corsa. Ma di certo, per ognuno di loro, dare vita a biscotti che arrivano in tutta Italia, in molte case di privati ed in aziende (l’ultimo acquisto è di un’azienda di ingegneria all’avanguardia di Torino) è motivo di felicità ed orgoglio.

La dichiarazione

«Ogni volta che arriva un ordine, vedi i visi dei ragazzi che si riempiono di felicità: sapere che c’è chi apprezza e ama quello che loro creano, gli sembra ancora incredibile», continua Marco. Le vendite per questo Natale stanno andando discretamente. «Privati e imprese ci hanno scelto anche per questo Natale. Molte persone, speriamo e ci auguriamo, verranno nel locale per fare dei regali di Natale. Molte imprese dal nord Italia ci hanno scelto e devo dire anche alcune imprese locali. Vorremmo poter però raggiungere un traguardo ancora più ambizioso, perché quello che guadagniamo con il Forno10 alimenta e sostiene il Forno stesso, ma anche i progetti sociali legati ai ragazzi. Per questo, abbiamo bisogno che imprenditori e privati vengano ad assaggiare e ci scelgano, per questo Natale prima di tutto, per fare un altro passo importante, di cui vi parleremo presto», conclude.