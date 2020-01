Jesi, riaperte alla Colocci le iscrizioni per il master Digital Solutions Manager

Organizzato da Università di Camerino, Comune di Jesi e Fondazione Angelo Colocci in collaborazione con le aziende Apra, Loccioni, Maggioli e Teamsystem, già in programma per lo scorso mese di ottobre era stato poi rimandato per ottimizzarne le possibilità di accesso

JESI – Sono stati riaperti i termini di ammissione al master di 1° livello DIGITAL SOLUTIONS MANAGER organizzato da Università di Camerino, Comune di Jesi e Fondazione Angelo Colocci in collaborazione con le aziende Apra, Loccioni, Maggioli e Teamsystem, già in programma per lo scorso mese di ottobre e poi rimandato per ottimizzarne le possibilità di accesso.

La presentazione del master alla Colocci

Il master mira a formare esperti nella programmazione di sistemi software complessi, garantendo competenze mirate nel campo dello sviluppo software (cloud computing, data analytics, machine learning) e della comunicazione digitale. Tra gli obiettivi principali del progetto c’è quello di offrire immediate opportunità di inserimento lavorativo proprio nelle aziende coinvolte nel master, presso le quali verranno svolti gli stage previsti dal piano di studi.

I referenti di Apra, Loccioni, Maggioli e Teamsystem sono infatti già alla ricerca di personale qualificato e si sono detti grati per l’opportunità ricevuta: il forte dinamismo del mercato di oggi impone un aggiornamento continuo a livello imprenditoriale e questo corso per loro rappresenta la carta vincente a cui far riferimento.

L’Ateneo di Camerino, grazie al sostegno di Ubi Banca, finanzierà 4 borse di studio, ciascuna per un importo pari a 2.500 euro, ma sono previste ulteriori agevolazioni anche a livello regionale.

La domanda di pre-iscrizione deve essere compilata ed inoltrata entro e non oltre le ore 12 del 14 febbraio 2020, esclusivamente tramite la procedura informatizzata on-line reperibile all’indirizzo: http://www.unicam.it/miiscrivo/.

La didattica frontale è in programma da marzo a settembre 2020, mentre la conclusione di tutte le attività formative è prevista per il mese di dicembre 2020.

La sede operativa sarà la Fondazione Colocci di Jesi, dove le lezioni teoriche si alterneranno ad esperienze laboratoriali. Per tutti gli approfondimenti su costi, requisiti di accesso e modalità di iscrizione, consultare la specifica pagina: https://digitalsolutionsmanager.unicam.it/. Contatti: master.dsm@unicam.it, tel. 0737/402563; segreteriastudenti@fondazionecolocci.it, tel. 0731/213234