Jesi, fontana dei leoni: «Apertura scuole incompatibile con le transenne»

JESI – Cantiere di piazza Federico II attorno alla fontana dei Leoni, «è compatibile con l’accesso a scuola?». A chiederlo, presentando una domanda di attualità da discutere domani, 30 marzo, in consiglio comunale, è Emanuela Marguccio del Pd.

«In Piazza Federico II – spiega l’esponente democrat – sono iniziati i lavori per lo spostamento della Fontana delle Leonesse ed è stato predisposto un ampio cantiere delimitato da transenne che sigillano la piazza. Nel caso di evacuazione dovuta a motivi di forza maggiore (terremoto, incendio, …), Piazza Federico II è il punto di raccolta in cui gli alunni e il personale della scuola primaria Mestica e della scuola primaria Martiri della Libertà, a tutt’oggi divisa tra il plesso Mestica e Palazzo Carotti, si riuniscono. Lo scorso 26 marzo, il Presidente del Consiglio ha annunciato che dal 7 aprile, anche nelle zone rosse, torneranno a scuola tutti gli alunni fino alla prima media, e che pertanto potranno frequentare in presenza i bambini del nido e della scuola d’infanzia, nonché gli alunni della scuola primaria e del primo anno della secondaria di primo grado».

Considerato che, evidenzia sempre la Marguccio, «dal 7 aprile circa 300 gli alunni delle scuole primarie Mestica e Martiri della Libertà avranno a disposizione, in caso di evacuazione, soltanto un insufficiente e angusto spazio che non permetterà di rispettare né le ordinarie norme di sicurezza, né tanto meno le regole di distanziamento, attualmente necessarie per la pandemia in corso. Nonostante il lieve spostamento delle transenne che l’Amministrazione si è vista costretta a prevedere ed attuare, lo spazio che resta a disposizione continua ad essere inadeguato e non permette alle scuole interessate di rispettare il piano di evacuazione previsto».

La consigliera di minoranza chiede pertanto «come intende procedere l’amministrazione per risolvere la problematica evidenziata, considerata l’imminente riapertura in presenza della scuola primaria Mestica e della scuola primaria Martiri della Libertà?». Salvo imprevisti, dal mese di aprile inizierà lo spostamento vero e proprio della fontana in piazza della Repubblica. Entro un mese, inoltre, è atteso il pronunciamento del Tar sulla richiesta di sospensiva formulata dal comitato Piazzalibera contro la decisione dei garanti. Se l’istanza dei contrari allo spostamento della fontana venisse accolta, i lavori potranno comunque proseguire, ma i garanti dovranno riunirsi di nuovo per riprendere in considerazione la richiesta di referendum abrogativo.