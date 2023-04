Fondazione Museo Guelfo di Fabriano: nuovo Cda e nuovi progetti all’orizzonte

FABRIANO – Allestire una mostra dedicata a “Guelfo e le donne”. Questo il primo proposito del nuovo Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Museo Guelfo, nata nel 2015, per volere della sorella dell’artista di Fabriano, la compianta Marisa Bianchini. Dopo la scomparsa della sua Presidente e fondatrice e le dimissioni di due dei tre consiglieri rimasti, si è sentita la necessità di ricomporre il Consiglio per continuare l’opera di divulgazione intrapresa con tanta passione dalla Bianchini, che tanto ha fatto per mantenere viva la memoria del Maestro, organizzando mostre, eventi culturali e donando alla città di Fabriano numerose opere di proprietà privata ora conservate al Museo Guelfo. Per volontà di suo marito, nonché vicepresidente, Giancarlo Salimbeni, è stata nominata Presidente sua nipote, Roberta Salimbeni. Ad affiancarla i nuovi consiglieri Arianna Bontempi, Sara Giuliani e Francesca Paulicelli.

La dichiarazione

«L’impegno è quello di realizzare le volontà della fondatrice Marisa Bianchini e perseguire le finalità per cui la Fondazione è nata: raccogliere, catalogare e conservare le opere del Maestro, istituire borse di studio, organizzare mostre, convegni, manifestazioni, seminari, conferenze, proiezione di film, iniziative per la tutela dei beni ambientali, studi architettonici, archeologici, artistici e storici, iniziative editoriali, teatrali e musicali», dichiara la neo Presidente, Salimbeni. Nello Statuto è prevista la collaborazione con Istituzioni pubbliche, altre Fondazioni, Università, Scuole, Associazioni e privati, ed Enti che si occupano di formazione, con i quali è anche possibile stipulare convenzioni. Ma soprattutto è stato messo in cantiere il primo progetto. «Il nuovo Consiglio vorrebbe iniziare il suo lavoro realizzando prossimamente, anche con l’aiuto di quanti vorranno contribuire, un desiderio della sua Fondatrice, vale a dire realizzare una mostra che possa mettere in luce il rapporto fra il Maestro Guelfo da Fabriano e l’universo femminile, le donne. Speriamo – conclude la presidente, Roberta Salimbeni – che ci si possa riuscire in tempi celeri. Siamo, ovviamente, aperti al contributo di tutti coloro che vorranno realizzare, insieme a noi, questa mostra».