La Fondazione Michele Scarponi onlus compie 5 anni: la festa a Jesi

JESI – Mercoledì 5 luglio 2023 la Fondazione Michele Scarponi festeggia i suoi primi 5 anni di attività. L’appuntamento è a Jesi con due incontri gratuiti e aperti alla cittadinanza. Si inizia alle 18.30 nella nuova sede della Fondazione (in corso Matteotti, 48) che per l’occasione aprirà le sue porte a chiunque voglia conoscere meglio le attività che vengono portate avanti, le persone che collaborano nella realizzazione dei progetti, gli esperti, i volontari e gli amici che contribuiscono a rendere le nostre strade luoghi più sicuri da vivere per tutti.

Nella sede della Fondazione verrà anche proiettato “Nel nido dell’aquila – a casa di Michele Scarponi” un video prodotto da Rai Sport ed offerto un aperitivo per brindare insieme.

I festeggiamenti continueranno poi alle 21 in piazza delle Monachette per un talk con tanti ospiti. Tra le autorità che interverranno: il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, il presidente Fci Marche, Lino Secchi. Un parterre di ospiti importanti si alterneranno, intervallando momenti solenni e leggeri, ricordando Michele e presentando le novità della Fondazione, spaziando dalla Città 30 allo sport e tanto altro ancora. Ad animare il palco: Marino Bartoletti, Daniele Bennati, Andrea Colombo, Alfredo Di Giovampaolo, Matteo Dondé, Alessandra Giardini, Giuseppe Martinelli.

In caso di maltempo la serata si svolgerà al Palazzo dei Convegni, 19 a Jesi.

«Quando abbiamo deciso di dare vita alla Fondazione, nel 2018, né io né la mia famiglia sapevamo cosa sarebbe diventata. Quella che avevamo chiara era la volontà che la morte di Michele potesse trasformarsi in messaggio e che la sua energia ed i suoi valori continuassero a vivere. Volevamo soprattutto che quanto successo a lui non si ripetesse», dice Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione. «Quello che poi è avvenuto in questi 5 anni è per noi straordinario, abbiamo visto un’attenzione crescente alle tematiche legate ad una nuova cultura stradale e la mobilità sostenibile diventare centrale nel dibattito italiano. Abbiamo realizzato progetti volti alla sicurezza stradale, all’inclusione, allo sport. Abbiamo avuto il sostegno di tantissime persone, che oggi sono la Fondazione. Questi primi 5 anni vanno celebrati e il 5 luglio aspettiamo tutti coloro che vogliono celebrare questa importante tappa con noi».

L’appuntamento è quindi per mercoledì 5 luglio a partire dalle 18.30 a Jesi per una serata insieme, aperta a tutti e per la quale si ringrazia il Comune di Jesi per il patrocinio gratuito.

Maggiori informazioni sul sito www.fondazionemichelescarponi.com