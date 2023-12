FABRIANO – Per il secondo anno consecutivo la Fondazione Carifac di Fabriano finanzia il progetto “Coding – Connect &Create”, destinato a tutti gli alunni della scuola d’infanzia e primaria appartenenti agli Istituti Comprensivi del suo territorio di operatività. Il 15 gennaio inizieranno le giornate di formazione, presso la sala Assemblee della Fondazione Carifac, rivolte a 114 docenti tra infanzia e primaria, che seguiranno i piccoli allievi. Il percorso di formazione sarà organizzato in 5 corsi paralleli: 2 dedicati agli insegnanti dell’Infanzia e 3 a quelli della Primaria, da 10 ore ciascuno, in parte on line e in parte in presenza. Si partirà con l’introduzione al Tinkering (letteralmente aiutare a pensare con le mani) e al Making cioè la fabbricazione dell’oggetto. Successivamente, i docenti avranno l’opportunità di sperimentare attività di Coding e acquisire competenze pratiche. Questa sessione, la più importante, mira a fornire agli insegnanti gli strumenti necessari per promuovere negli allievi l’apprendimento, attraverso l’azione. Nella fase finale del Corso, i docenti presenteranno i propri progetti didattici e avranno l’opportunità attraverso l’aiuto dei formatori di sviluppare strategie per migliorare ulteriormente le loro progettazioni.

La dichiarazione

«Al termine dell’attività di progettazione, la Fondazione Carifac organizzerà la seconda edizione del concorso “Connect Your Ideas” a integrazione del progetto ‘Coding’ – sottolinea il Presidente della Fondazione Carifac, Dennis Luigi Censi – per favorire negli studenti delle scuole d’infanzia e della primaria lo sviluppo del pensiero computazionale. Gli alunni saranno invitati a costruire un oggetto a logica programmabile, facendo uso dei materiali contenuti all’interno dei Kit forniti dalla Fondazione alle scuole. La tensione verso la realizzazione di un obiettivo concreto e pratico e il superamento dei suoi limiti e difficoltà costituiscono il tratto saliente della sfida, che così dà un sano valore cooperativo alla competizione tra le squadre di studenti. A tale fine, i criteri di premiazione sono ispirati alla valorizzazione dell’impegno profuso dai partecipanti e alla collaborazione tra gli alunni», ha concluso.