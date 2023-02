Fioretto, Coppa del Mondo: per Tommaso Marini secondo posto al Cairo

Nella tappa egiziana, l'anconetano del Club Scherma Jesi si ferma solo in finale contro lo statunitense Massialas

IL CAIRO – Secondo posto per l’anconetano Tommaso Marini nella tappa di Coppa del Mondo del Cairo, in Egitto. Fra i quattro podi azzurri di giornata, anche quello dell’atleta che si allena al Club Scherma Jesi, argento dopo lo stop in finale ad opera dello statunitense Alexander Massialas.

Testa di serie numero 1 del tabellone, Marini ha eliminato i francesi, Loisel per 15-11 ed Ediri per 15-9, poi 15-6 il giapponese Matsuyama. Ai quarti, 15-3 nel derby azzurro contro Giorgio Avola. In semifinale altra sfida fra italiani e 15-8 contro Davide Filippi.

Nell’atto finale Marini ha lottato fino all’ultimo, perdendo 15-14. Per lui secondo podio stagionale dopo la vittoria a Tokyo.

Oltre al terzo posto di Filippi, gli altri podi azzurri di giornata sono arrivati nel femminile dalla vittoria di Martina Favaretto nella finale su Martina Batini.

Domani 26 febbraio in programma le prove a squadre: l’Italia del CT Stefano Cerioni al maschile punterà su Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi, al femminile su lice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Favaretto