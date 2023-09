Fioretto, il Club Scherma Jesi festeggia gli ori mondiali Tommaso Marini e Alice Volpi

JESI – Festa al palascherma di via Solazzi per celebrare, con una merenda che ha coinvolto atleti di tutte le età, tecnici, dirigenti e familiari del Club Scherma Jesi, i due Campioni del Mondo di fioretto Alice Volpi, oro individuale e di squadra a Milano 2023, e Tommaso Marini, primo sul podio dell’individuale maschile. A fare gli onori di casa il presidente del Club Maurizio Dellabella, celebrati insieme ai campioni il Ct del fioretto azzurro Stefano Cerioni, maestra e preparatrice atletica della Nazionale Giovanna Trillini e Annalisa Coltorti, la maestra Maria Elena Proietti Mosca che da anni lavora con Marini. A portare il loro saluto l’assessore allo sport Samuele Animali per il Comune di Jesi, il vice presidente del Coni Marche Marco Porcarelli e Andrea Carloni per l’Ussi Marche, oltre alla campionessa olimpica di Londra 2012 (e argento a Rio 2016) Elisa Di Francisca. Obiettivo puntato su Parigi 2024, i Giochi olimpici del prossimo anno.

«Devo tanto a Jesi, da quando mi alleno qui la svolta che mi ha portato a vincere le prime medaglie e ora ce ne sono altre due» ha spiegato Alice Volpi, senese. Mentre Tommaso Marini, anconetano, ricorda: «Senza questo Club le mie medaglie sicuramente non sarebbero arrivate. Grazie a tutti i ragazzi che si allenano con me, perché mi danno la carica e la felicità di farlo. Perché quando entro qui, so che non vengo solo ad allenarmi ma a stare fra i miei amici, nella mia seconda famiglia».

Il Club riparte per la nuova stagione e il presidente Dellabella ha annunciato: «Gli incontri con Stefania Straniero, mental coach, e Luca Belli, nutrizionista. Il ritorno con noi della maestra Marina Montelli. E il marchio Isy Bank sulle tute, con Intesa Sanpaolo che continua a sostenerci».

Infine, da parte di Dellabella, del presidente della Federscherma Marche Stefano Angelelli e dello storico presidente del Club Scherma Jesi Alberto Proietti Mosca la consegna di una targa a Gianni Goffi, 95 anni, fra i primi allievi del Club creato nel 1947 dal grande Ezio Triccoli.