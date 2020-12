Fiocco rosa, Rugby Jesi in festa: è nata Vittoria

JESI – Lui è Matteo Albani e lei Sara Natalizia, entrambi rugbisti. Ed è intorno e insieme a loro che il Rugby Jesi ’70 fa festa per la Vittoria più gioiosa e più attesa. Perchè Vittoria è nata ieri (giovedì 10 dicembre) alle 15,43, all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Tre chili e settecento grammi di bellezza e, chissà, forse anche di futura rugbista.

Matteo e Sara, genitori per la prima volta, festeggiano il fiocco rosa ma non sono soli. Lui è vicecapitano della Seniores jesina. «Oramai uno dei più anziani e esperti della squadra, gioco da vent’anni – racconta- la formazione femminile è giovane e nata relativamente da poco, Sara è stata una delle prime a farne parte. Ed è proprio lì al campo da rugby che ci siamo conosciuti. È questo sport che ci ha uniti».

A mamma e papà e alla nuova arrivata – «il nome che abbiamo scelto, Vittoria, dice tutto anche per il rugby» sorride Matteo – l’abbraccio di tutta la società e di compagni e compagne di squadra.

«Siamo felicissimi- racconta il papà di Vittoria – in questo anno tanto difficile per tutti, e con perdite tanto importanti e dolorosissime per la nostra società, come quelle di Nikita Panfoli, Annibale Mastri e Luciano Latini, siamo contenti di poter portare, tutti e tre insieme, una buona notizia».