Filottrano, torna la rassegna Underground: si parte con Le Magnifiche ossessioni

FILOTTRANO – Torna Underground Filottrano, la rassegna permanente di controcultura che si snoda nei bar filottranesi per mettere a confronto cultura, cinema e attualità. Ideata e condotta da Giorgio Gioacchini, il nuovo appuntamento è in programma per sabato (19 novembre) alle ore 17 nel locale “Route 362 Caffè” di Filottrano, in località Imbrecciata. Al centro del dibattito che infiammerà la serata, il legame indissolubile tra letteratura e cinema, come il primo abbia ispirato il secondo fin dal suo avvento nelle prime sale cinematografiche. «”Quando si adatta un romanzo per il cinema, è come sedersi su una valigia, stracolma, per cercare di tenere tutto dentro!”. Questa celebre frase di Stephen King – fa sapere l’organizzatore – racchiude il senso della prossima serata Underground Filottrano, ovvero discutere e tentare di capire il limite del cinema nel rappresentare un capolavoro letterario o di come esso riesca, a volte, ad eguagliarne l’intensità emotiva impressa tra le pagine, riuscendo, cioè, a chiudere quella valigia stracolma di cui parlava Stephen King».

Graditi ospiti della serata dal titolo “Le Magnifiche ossessioni” saranno due autori: Linnio Accorroni e Antonio Prenna, con i quali si ripercorrerà velocemente la storia del cinema cercando di capire quante volte sia stato in grado di eguagliare la straordinaria bellezza dei grandi romanzi a cui si è quasi sempre ispirato. Da Bertolucci a Kubrick, da Tarkovskij a Pasolini, tutti i grandi registi e sceneggiatori cinematografici si sono cimentati in questa sfida. Una chiacchierata imperdibile per tutti gli amanti del grande schermo e della letteratura, in un appassionante faccia a faccia con autori e scrittori. Info alla pagina Facebook “Underground Filottrano”.