Filottrano, scontro tra due auto: due feriti in codice rosso

FILOTTRANO – Violento incidente a Filottrano, oggi nel primo pomeriggio, lungo la Sp362 nel tratto di via Imbrecciata. A scontrarsi sono state due auto ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Erano circa le 14,30 quando lungo la Sp362 nel tratto di via Imbrecciata all’incrocio con la Sp11, in un punto estremamente pianeggiante e rettilineo, una Renault Capture e una Ausi A6 si sono scontrate, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Agugliano intervenuti per i rilievi di legge.

La Renault in seguito all’impatto si è ribaltata su sé stessa, il conducente – un 62enne di Cingoli – è rimasto incastrato nelle lamiere e per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Osimo. È stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasferito in eliambulanza a Torrette. Ferito anche il conducente dell’Audi, un 79enne di Osimo che è stato accompagnato a bordo dell’ambulanza della Croce Verde di Jesi al pronto soccorso di Torrette. Per entrambi, un codice rosso di massima gravità.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi, la Croce verde di Jesi, l’eliambulanza, una squadra dei vigili del fuoco di Osimo e i carabinieri. I pompieri hanno messo in sicurezza le auto, visto che c’era pericolo di incendio.