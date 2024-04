Filottrano, iniziati i lavori per la rotatoria in località Fiumicello

L’incrocio di collegamento tra Filottrano, Passatempo di Osimo e Cingoli è stato messo in sicurezza con una nuova rotatoria. Al via l'intervento

FILOTTRANO – A Filottrano proseguono gli interventi infrastrutturali per rendere ancora più sicura la viabilità. Dopo la realizzazione dell’intersezione a T stanno procedendo i lavori della nuova rotatoria in località Fiumicello, uno snodo cruciale per raggiungere Macerata o il vicino comune di Cingoli. «I tragici incidenti accaduti in passato e la volontà di agevolare il transito in un’arteria molto frequentata dai filottranesi hanno spinto l’amministrazione Giulioni a portare a termine un’opera attesa da tempo. Il comune si è prodigato per individuare le risorse necessarie per un investimento complessivo di circa 300mila euro. Grazie a un dialogo costante con l’Anas in poche settimane la città di Filottrano potrà contare su una strada più sicura che sarà completamente illuminata e dotata di tutti i dispositivi di sicurezza», spiega l’amministrazione.

«Come amministrazione dobbiamo garantire servizi alla comunità – dichiara la sindaca Lauretta Giulioni – la rotatoria di Fiumicello ci permetterà di aumentare la sicurezza in un’arteria particolarmente trafficata e di rendere più agevole la vita degli automobilisti. Un grande lavoro è stato fatto per reperire le risorse necessarie perché i bilanci dei comuni più piccoli non danno grandi margini di movimento, ma quando c’è la buona volontà alla fine si riesce a compensare e a offrire ai filottranesi un’altra opera di grande rilevanza. Un ringraziamento particolare va quindi all’assessore ai lavori pubblici Doriano Carnevali, ai tecnici del Comune e all’Anas che ha recepito le nostre istanze».

La nuova rotatoria sarà pronta entro la prima settimana di maggio.