Filottrano, giovane centauro sbalzato dalla moto: portato in eliambulanza a Torrette

FILOTTRANO – Allarme oggi pomeriggio verso le 13.30 in via San Marino, alle porte della frazione Cantalupo, per un motociclista caduto dalla sua moto. Sembra che il centauro – un 23enne della zona – stesse tornando a casa quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe rovinato a terra, a circa tre metri di distanza.

Soccorso dai sanitari della Potes di Filottrano, è stato comunque trasferito in codice rosso a bordo dell’eliambulanza Icaro01 al pronto soccorso di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita. La nonna, intervenuta a vedere cosa fosse successo, vedendo il nipote a terra ferito, ha avuto un mancamento.